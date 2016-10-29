​Танцуем Zumba

Гости мероприятия, посвященного 25-летию Независимости, а это более ста участников Центра социальной поддержки детей и молодежи с ограниченными возможностями «Балам-ай», «Көмек», имеющие проблемы со слухом, со зрением, страдающие ДЦП, на время забыли о своих недугах и с удовольствием приняли участие в танцевальном мастер-классе, который для них организовала лицензированный инструктор Луна Берикова. Не первый год длится сотрудничество хореографа и социальных организаций, и каждая встреча на импровизированной сцене не просто выливается в динамичный яркий праздник, но и способствует социализации людей, особенно детей, имеющих те или иные проблемы со здоровьем.

Вот и в этот раз получить заряд бодрости и поднять настроение ребятам помогли также артисты оригинального жанра «Килиманджаро-шоу», выступление музыкального оркестра, анимационное шоу. Тепло встретили гости и участники вечера номер «Поющие руки» в исполнении неслышащих людей. Завершился марафон благотворительной ярмаркой и вручением подарков всем участникам танцевального вечера.