Свежий выпуск Танцуй, несмотря ни на что Валерий ВЕДЕНКО, Костанай

На рассмотрение комиссии в составе представителей НПО, партии «Нур Отан» и государственных органов было представлено два десятка заявок. Единогласно на республиканский конкурс был выдвинут проект «Отк­рытое первенство Костанайс­кой области по танцам на колясках среди спортсменов с ограниченными возможностями», который подготовило ОО «Общество поддержки граждан-инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата «Yмiт – Надежда».

Цель проекта заключалась в реабилитации средствами физической культуры и спорта, привлечении к состязаниям танцоров-инвалидов, проживающих в селах, районах и городах области, в популяризации здорового образа жизни, а также в развитии спортивных танцев на коляс­ках в Казахстане.

Первенство помогло открыть новые имена, предос­тавило возможность новым танцорам выйти на республиканский и международный уровни. 12 участников выступили в номинациях «комби», «дуо» и «соло». А в целом в состязания было вовлечено гораздо больше танцоров и спортсменов с ограниченными возможностями со всей области. Сегодня этот вид спорта включен в республиканские паралимпийские игры, ежегодно проходит Кубок страны, казахстанские спортсмены выезжают на международные состязания. Так, в 2014 году они приняли участие в соревнованиях на Кубок континентов в Санкт-Петербурге.



