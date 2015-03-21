Танцующая весна

Ольга ПЕТРОВА, Алматы
Тема конкурса «Менің елім – Мәңгілік Ел» говорит сама за себя. На суд известным в респуб­лике хореографам и продюсерам свои лучшие красочные номера представили танцевальные коллективы 14 факультетов вуза. В исполненных композициях юноши и девушки старались отразить единство, мир и согласие, историю и культуру народов Казахстана, считающих его общим домом.
По мнению жюри, самым ярким номером стал молдавский танец, представленный факультетом химии и химической технологии, он и занял первое место. Второе – разделили ансамбль «Үкілі ару» факультета довузовского образования с казахским танцем и факультет филологии, литературоведения и мировых языков, представивший кыргызский народный танец. Третье место присуждено факультетам механико-математическому (белорусский танец) и биологии и биотехнологии (грузинский танец).
– В конкурсе принимают участие самые талантливые, целе­устремленные и активные, молодые люди. Среди них студенты нашего факультета, которые заняли первое место. Уверен, мы еще не раз будем свидетелями их успешного выступления в «Студенческой весне», – поделился впечатлениями студент 2-го курса факультета химии и химической технологии Медет Абенов.
Украсили вечер своими выступлениями хореографический коллектив КазНУ «Бақыт», победитель конкурса «Қазақстан дауысы-2014» Шахаризат Сейдахмет, начинающая певица Малика Есмуханбетова и другие гости.
Конкурс «Студенческая весна» в нынешнем году проводится в три этапа. Скоро состоятся соревнования в номинациях, посвященных 550-летию Казахского ханства и 70-летию Великой Победы. Организаторами мероприятия выступили КазНУ, секретариат Ассамблеи народа Казахстана и Государственный фонд развития молодежной политики города.

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