​Танцуют мишки весело

Быть в Москве и не посетить Большой Московский цирк на проспекте Вернадского также невероятно, как, скажем, побывать в Париже и не увидеть Эйфелеву башню. «А если наоборот: вместе с цирком пройти по Москве? – задумались над идеей его директор Эдгард Запашный и режиссер Евгений Шевцов и создали программу «Я шагаю по Москве!». Такую экскурсию искушенный алматинский зритель воспринял на ура.

– Шикарный цирк! Очень понравилось! – выходят с представления довольные зрители.

Многих особенно впечатлили огромные бурые медведи. В этом шоу они выступают в аттракционе «Русская тройка» под руководством заслуженного артис­та РФ Юрия Александ­рова. Матерые звери выглядят такими добродушными и лас­ковыми, что кажется, будто на манеже они появились из доброй сказки. С обожанием поглядывая на своего воспитателя, мишки-братья Илья, Егор и Потап демонстрируют высший пилотаж дрессуры: крутят обручи, жонглируют, решают головоломки. Получив большую порцию аплодисментов, топтыгины… вступают в состязание со зрителями. Самые смелые из них выходят на арену и соревнуются с косолапыми в армрестлинге и перетягивании каната. А потом медведи пус­каются в пляс: они исполняют казахский народный танец «Қара жорға». Публика приходит в полный восторг.

– Медведи – самые кап­ризные и непредсказуемые животные, – рассказывает Юрий Александров. – И в то же время это самые талантливые и способные артисты. Искусство их дрессуры я перенимал у замечательного дрессировщика Михаила Симонова. А он, в свою очередь, учился у легендарного Владимира Дурова.

Ассистент Юрия Александрова – его жена Наталья Александрова, заслуженная артистка Белоруссии. Семейная пара дрессировщиков и их питомцы успешно гастролируют по миру и являются обладателями многих наград, в том числе престижного Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.

В семье Александровых подросла достойная смена и продолжатели цирковой династии. Их дети Олег, Виктория и Александр самостоятельно работают в нескольких номерах. В том числе – в «Воздушном адажио», соединившим в одно целое балет и воздушную гимнастику. Уникальность трюковых комбинаций на манеже и под куполом, музыка Баха, горящие свечи в ажурных канделяб­рах…

– На манеже – аттракцион «Велофигуристка с дрессированными собаками» под руководством Виктории Александровой, – далее объявляет конферансье.

На арену выбегает ватага пуделей. Поначалу зрители всего лишь улыбаются. Но эти привычные всем артисты тоже начинают удивлять. Они поднимаются под купол цирка, запрыгивают на катящийся велосипед, перепрыгивают сквозь вертящееся кольцо, катаются с горки и на карусели, выделывает и другие каскадерские трюки.

– Этому аттракциону уже 200 лет! – говорит Виктория. – Мне передала его знаменитая российская дрессировщица Марина Папазова-Лапиадо.

А потом взгляды зрителей устремляются к куполу цирка: чудеса воздушной эквилибристики на головокружительной высоте демонстрирует цирковая семья Макаровых. От их всевозможных сальто-мортале просто дух захватывает. Примечательно, что их номер «Канатоходцы», который также украсил этот спектакль, завое­вал приз «Золотой конь» на II ежегодном Международном фестивале циркового искусства в Алматы.

Все представление зрителей смешит известная российская клоунесса Ксения Зубова (творческий псевдоним – Оксана Нескладная). Каждый выход этого клоуна в юбке превращается в настоящий спектакль – очень веселый и фее­ричный. Комедиантка то и дело меняет образы: то она невеста, то Белоснежка, то женщина-вамп, которая никак не может дождаться своего принца.

– В Казахстан мы всегда приезжаем с большим удовольствием: здесь замечательная, отзывчивая публика, – в один голос утверждают артисты этого цирка.