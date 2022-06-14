Танцуют ученики

Карагандинской публике представили музыкальную сказку «Конек-горбунок».

Премьера сказки-балета состоялась на главной сцене карагандинского Дворца культуры горняков. Ее приурочили к объявленному в нашей стране Году детей. Почти все роли в постановке исполняют ученики детской балетной студии Ballerina. Она действует при Академическом театре музыкальной комедии. Только главные роли играют профессионалы. Образ Ивана на сцене воплотил артист балета театра музкомедии Станислав Миначов. А Конька-горбунка сыграла студентка первого курса Карагандинского колледжа искусств им. Таттимбета Кристина Аренова.

– У директора театра музыкальной комедии Амантая Ибраева давно была идея показать публике полностью детский спектакль, – рассказывает балетмейстер-постановщик Татьяна Чакмина. – Мы хотели, чтобы воспитанники нашей балетной студии выступили вместе с оркестром. И вот поя­вилась такая возможность. Остановили свой выбор на сказке Ершова «Конек-горбунок», она у нас получилась яркой и красочной. Готовили спектакль к показу на протяжении года.

Сюжет сказки об Иванушке-дурачке и волшебном Коньке-горбунке, который спасает своего хозяина в сложных ситуациях, знаком каждому с детства. И то, что происходит на сцене, понятно зрителям без слов. Юные артисты передают эмоции и действия своих героев с помощью мимики, движений, танца. В постановке задействовано 48 воспитанников детской балетной школы от 6 до 15 лет. Балетмейстер-постановщик Татьяна Чакмина подчеркивает, что для них это первый опыт участия в полноценном спектакле. Раньше маленькие балерины выступали только в формате концерта.

Весь спектакль сопровождает музыка российского композитора Родиона Щедрина. Она льется непрерывным потоком, без пауз. Ее исполняет оркестр под руководством карагандинского дирижера Дмитрия Усова. Он отмечает, что с детьми работать куда сложнее и интереснее, чем со взрослыми. Здесь важны дисциплина и погружение в музыку.

– Родион Щедрин – композитор очень интересный, яркий, – говорит маэстро. – Кое-что пришлось адаптировать для нашей команды, поскольку состав оркестра в театре небольшой, хотя играем мы на разных инструментах – скрипках, виолончели, контрабасах, флейтах, кларнетах, валторнах и тромбонах. Замысел композитора, как и режиссера – суть сказки, – мы сохранили.

Добавим, что детская балетная студия Ballerina открылась при карагандинском театре музкомедии 11 лет назад. Талантливые девочки и мальчики здесь занимаются бесплатно. Сейчас студию посещают 86 ребят.