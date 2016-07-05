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​Танцуют все!
Айнур КЕМБАЕВА

О концепции танцевального шоу, условиях кастинга и критериях судейства журналистам рассказали генеральный продюсер канала «Хабар» Ринат Кертаев, директор компании AdamMediaGroup Динара Адам, актер, певец, один из судей проекта Дастан Оразбеков, художественный руководитель балетной труппы театра Astana Opera, консультант проекта Алтынай Асылмуратова.

«Биле, Қазақстан!» – казахстанская франшиза популярного американского танцевального шоу So You Think You Can Dance. Она была впервые показана в 2005 году. К настоящему моменту в эфир вышли 13 сезонов, собравших более 10 премий «Эмми». Франшизы проекта представлены в более чем 37 странах мира, в том числе Китае, Австралии, Великобритании, Украине. А вот в Центрально-Азиатском регионе единственным обладателем прав на нее стал пока только Казахстан.

– Мы долгое время вели переговоры о том, чтобы сделать свою версию успешного в мире проекта. У нас много талантливых ребят, и им, конечно, нужна площадка, чтобы проявить себя. К тому же этот проект направлен на укрепление идеи здорового образа жизни. Мы на­деемся, что он понравится нашим зрителям, – сказал директор канала «Хабар» Ринат Кертаев.

По словам Динары Адам, «Биле, Қазақстан!» призван объединить людей разных возрастов, здесь каждый может стать частью мира танца, найти новых друзей и единомышленников. По условиям конкурса принять участие в нем могут как опытные танцоры, так и начинающие в возрасте от 10 до 60 лет, представляя вниманию судей танцы различных жанров. Двери открыты и для представителей стран ближнего и дальнего зарубежья.

Проект разделен на несколько этапов. Вначале пройдут отборочные туры. Основные кастинги состоятся в трех городах Казахстана: в Астане – 23 и 24 июля, в Алматы – 30 и 31 июля. А 6 и 7 августа в городе, выбранном зрительским голосованием. Потом 60 участников будут приглашены в специально оборудованное здание, где под руководством именитых хореографов начнутся занятия и тренировки.

На третьем этапе останется 20 конкурсантов, им предстоит разбиться на пары и каждую неделю представлять на суд зрителей и судей танцевальные номера разных жанров (балет, контемпорари, хип-хоп, брейк-данс, джаз, бальные танцы и другие). Участникам, не сумевшим произвести впечатление на судей, предстоит покинуть проект.

В состав судейской коллегии вошли солист театра Astana Opera Досжан Табылды, актер, танцор, один из лидеров группы «Орда» – Дастан Оразбеков, а также особый гость, чье имя пока держится в секрете. В эфире канала шоу «Биле, Қазақстан!» будет показано в начале осеннего телевизионного сезона. 

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