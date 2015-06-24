Танцы на колясках

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Ксения ЧЕРНИКА, Шымкент
Соревнования включали как европейские танцы, так и латиноамериканские. К слову, турнир в ЮКО является рейтинговым и позволит получить лицензии на параигры РК, которые пройдут в августе в Павлодаре. Организатором мероприятия выступило РОО «Федерация современного и спортивного танца РК» при поддержке областного акимата. Танцоры, мастерство которых оценивали члены жюри из Казахстана, Узбекистана и России, показали хороший уровень и отличную технику исполнения.
Развитию танцев на колясках среди людей с ограниченными возможностями будет способствовать открытие южноказахстанского филиала РОО «ФССТ РК», презентация которого состоялась в рамках проведения турнира.

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