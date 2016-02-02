Он стал одним из первых марафонов «Ни дня без спорта» в рамках цикла мероприятий, стартовавших в области в честь 25-летия Независимости страны. Праздничное спортивное действо прошло на ледовом катке Mega Ice в ТРК «Мега Актобе». Генеральный спонсор проекта – ТОО IceSeason. В конкурсе приняли участие 8 фигуристов-любителей в возрасте от 14 до 29 лет. Подготовка и постановка номеров осуществлялись профессиональным тренером ледового катка, а стиль выступления, костюмы, музыкальное сопровождение выбирали сами конкурсанты.
Ледовый праздник открыла группа юных фигуристок спортивного кружка «Сириус». Яркие показательные номера представили профессиональные фигуристы. В программе «Танцы на льду» были и номера шоуменов, звезд эстрады, которые тоже стали на коньки.
Никто из участников конкурса не ушел без подарка. А победителям вручили специальные призы от спонсоров. По словам члена жюри, представителя управления по вопросам молодежной политики области Алишера Мажита, данный конкурс среди любителей фигурного катания послужил прекрасным началом марафонов «Ни дня без спорта».