​Танцы на льду

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Он стал одним из первых марафонов «Ни дня без спорта» в рамках цикла мероприятий, стартовавших в области в честь 25-летия Независимости страны. Праздничное спортивное действо прошло на ледовом катке Mega Ice в ТРК «Мега Актобе». Генеральный спонсор проекта – ТОО IceSeason. В конкурсе приняли участие 8 фигуристов-любителей в возрасте от 14 до 29 лет. Подготовка и постановка номеров осуществлялись профессиональным тренером ледового катка, а стиль выступления, костюмы, музыкальное сопровождение выбирали сами конкурсанты.

Ледовый праздник открыла группа юных фигуристок спортивного кружка «Сириус». Яркие показательные номера представили профессиональные фигуристы. В программе «Танцы на льду» были и номера шоуменов, звезд эстрады, которые тоже стали на коньки.

Никто из участников конкурса не ушел без подарка. А победителям вручили специальные призы от спонсоров. По словам члена жюри, представителя управления по вопросам молодежной политики области Алишера Мажита, данный конкурс среди любителей фигурного катания послужил прекрас­ным началом марафонов «Ни дня без спорта».

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