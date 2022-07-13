«Тараз» разгромил чемпиона

На футбольных полях страны прошли первые поединки в рамках группового этапа розыгрыша Кубка Казахстана.

Напомним, в этом году в розыгрыше второго по значимости футбольного трофея страны участвуют 14 команд из Премьер-лиги, а также две дружины из Первой лиги (кызылординский «Кайсар» и талдыкорганский «Жетысу»), прошедшие предварительный отборочный раунд. Все команды разделены на 4 группы по 4 коман­ды, которые проведут между собой по две встречи и до середины августа определят четвертьфиналистов.

30 августа 8 лучших команд в один день сыграют между собой и выявят 4 дружины, которые пробьются в полуфинал. Дальнейшего развития событий в соревновании необходимо будет ждать в октябре-ноябре, когда определятся призеры и обладатель Кубка, который вместе с трофеем получит еще один ценный приз – путевку в квалификацию Лиги конференций УЕФА сезона-2023⁄2024.

Так, в группе А по три очка набрали алматинский «Кайрат» и «Атырау». Кайратовцы на своем поле со счетом 2:0 одолели шымкентский «Ордабасы», а атыраусцы на выез­де смогли победить «Аксу» из Павлодарской области с минимальным счетом 1:0.

В группе В лидерство захватил «Кайсар», который при своих болельщиках победил прибывший к нему в гости уральский «Акжаик» – 1:0. А вот еще две команды сыграли вничью: актауский «Каспий» на своем стадионе поделил очки с петропавловским «Кызыл-Жаром», завершив встречу со счетом 1:1.

В группе С отличился «Тараз», разгромивший на своем поле действующего чемпиона страны – костанайский «Тобол» со счетом 6:1. Правда, сразу стоит оговориться о том, что северяне привезли совсем уж экспериментальный состав. Основа «Тобола» сейчас находится в Венгрии, где сегодня проведет второй поединок в рамках Лиги чемпионов УЕФА в Будапеште против «Ференцвароша».

Помимо жамбыльцев три очка в группе набрали и футболисты из «Мактаарала» из Туркестанской области, которые дома вырвали победу у «Актобе» со счетом 3:2.

В группе D лидерство захватил карагандинский «Шахтер», который на своем поле разгромил «Туран» из Туркестана со счетом 4:0. Больше всего в этой группе удивила столичная «Астана», которая на выезде не смогла переиграть представителя Первой лиги – «Жетысу», сыграв вничью – 0:0. Даже учитывая тот факт, что дружина из главного города страны выставила на игру по большей части молодежный состав, ее такой результат оправдывать не может.