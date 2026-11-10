Таразский сахарный к запуску готов!

Точки роста
Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

После долгого простоя в Таразе возвращается в строй действующих городской сахарный завод. Напомним, предприятию последние несколько лет требовалось существенное переоснащение, в связи с чем оно временно не работало. Только в минувшем году появилась возможность модернизировать производственные линии.

фото Агадила Рысмахана

Общая стоимость проекта составила 12,4 млрд тенге. После запуска завода и его выхода на полную мощность здесь можно будет ежесуточно перерабатывать до 3 тыс. тонн сахарной свеклы.

Несмотря на то что в настоящее время модернизация предприятия еще продолжается, технологический процесс уже запущен. Как и планировалось, в конце октября завод стал принимать на переработку сахарную свеклу, выращенную местными сельско­хозяйственными товаропроизводителями.

К примеру, среди поставщиков сырья – крестьянское хозяйство «Жанболат», расположенное в Жамбылском районе. Агроформирование работает с 2007 года. В его распоряжении два трактора, сенокосный комбайн, грузовой автомобиль и пять прицепов. В нынешнем году сахарной свеклой было засеяно 15 га сельскохозяйственных угодий крестьянского хозяйства. Аграрии рассчитывают получить неплохой сбор. Планируемая урожайность ожидается до 800 центнеров с гектара.

В работе сахарного завода заинтересовано и крестьянское хозяйство «Аспан Агро» Байзакского района. Его глава Саха Манатов сообщил о том, что засеял нынче сахарной свеклой до 400 га и также намерен получить хороший урожай.

Между тем Таразский сахарный завод практически готов к запуску. На сегодня на предприятии завершается основной объем строительно-монтажных работ, доставлено технологическое оборудование для приемки, мойки и переработки сахарной свеклы, очистки сока, фильтрации, выпаривания, кристаллизации и центрифугирования.

Для ускорения темпов пусконаладки привлечено десять подрядных организаций, которые работают в две смены. При господдержке предприятию выделены необходимые земельные участки, решены вопросы увеличения объемов газо- и электроснабжения.

В свете нынешнего Послания Президента народу, в котором особое внимание уделено развитию глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, местные власти намерены продолжать поддержку проектов по переработке в сфере АПК, а также стимулировать расширение посевных площадей под сладкие корнеплоды.

#Тараз #завод #сахар #сырье #тросник

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