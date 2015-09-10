Таргетирование и фармация Свежий выпуск 508 Есет ШАХАТБАЕВ, врач-травматолог Мангистауской областной больницы

Взять хотя бы Россию. Удешевление рубля создало угрозу для казахстанских предпринимателей. Ведь российские товары стали более привлекательными на нашем внутреннем рынке, поэтому наши предприя­тия стали сокращать производство. Это грозило бы сокращением рабочих мест и вообще крахом фармацевтической промышленности. После введения режима инфляционного таргетирования ситуация должна измениться коренным образом, т. е. импортные товары потеряют свою привлекательность, и это приведет к росту продаж казахстанской продукции. Инфляционное таргетирование стало лекарством для оздоровления казахстанской экономики. Казахстанским бизнесменам «сделали сыворотку» активности, создали все условия, чтобы они развивались, чтобы открывали новые производства. К примеру, почему бы не открыть в республике завод по изготовлению различных медицинских материалов, металлических конструкций для травматологии, ведь мы их покупаем за рубежом за доллары и рубли, а могли бы покупать в нашей стране за тенге.



