Взять хотя бы Россию. Удешевление рубля создало угрозу для казахстанских предпринимателей. Ведь российские товары стали более привлекательными на нашем внутреннем рынке, поэтому наши предприятия стали сокращать производство. Это грозило бы сокращением рабочих мест и вообще крахом фармацевтической промышленности. После введения режима инфляционного таргетирования ситуация должна измениться коренным образом, т. е. импортные товары потеряют свою привлекательность, и это приведет к росту продаж казахстанской продукции. Инфляционное таргетирование стало лекарством для оздоровления казахстанской экономики. Казахстанским бизнесменам «сделали сыворотку» активности, создали все условия, чтобы они развивались, чтобы открывали новые производства. К примеру, почему бы не открыть в республике завод по изготовлению различных медицинских материалов, металлических конструкций для травматологии, ведь мы их покупаем за рубежом за доллары и рубли, а могли бы покупать в нашей стране за тенге.