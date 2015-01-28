Тариф на электроэнергию повысился в Западном Казахстане

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По сообщению Департамента по регулированию естественных монополий Западно-Казахстанской области, теперь среднеотпускной тариф на электроэнергию составляет 9,18 тенге за кВт/час (с НДС), передает Kazpravda.kz
со ссылкой на uralsk.info
По информации портала, еще в прошлом году ТОО "Батысэнергоресурсы" подало заявку в департамент АРЕМ на увеличение своего тарифа на 21,6%. Как пояснила генеральный директор ТОО "Батысэнергоресурсы" Снежанна Имашева, рост цены обусловлен увеличением стоимости покупки и транспортировки электроэнергии. По результатам рассмотрения заявки энергетиков, было решено повысить тариф на 14,2%.
С 1 января электроэнергия также подорожала
в Усть-Каменогорске.