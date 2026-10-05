Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря

Транспорт,Столица
Дана Аменова
корреспондент

В столичном акимате объявили об утверждении тарифа в размере 150 тенге на проезд в общественном транспорте города, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В пресс-службе пояснили, что в Астане тариф на проезд в общественном транспорте в размере 90 тенге был установлен в 2014 году. За прошедшие 12 лет стоимость проезда пересматривалась всего один раз и на сегодня составляет 110 тенге.

При этом с 2014 года значительно выросли основные затраты перевозчиков: стоимость топлива, запасных частей и новых автобусов, а также расходы на оплату труда водителей. Так, в 2014 году стоимость дизельного топлива составляла порядка 107 тенге за литр, тогда как в настоящее время она составляет 329 тенге. Таким образом, стоимость дизельного топлива за указанный период увеличилась более чем в 3 раза.

Существенно увеличились и расходы на оплату труда водительского состава. Если в 2014 году заработная плата водителей составляла в среднем порядка  100–150 тыс. тенге, то в настоящее время – от 700 тыс. тенге в зависимости от класса автобуса и режима работы.

За этот же период значительно увеличилась стоимость запасных частей, автомобильных шин, аккумуляторных батарей, технического обслуживания и ремонта автобусов, а также стоимость приобретения нового подвижного состава.

Несмотря на существенный рост эксплуатационных расходов, в столице продолжается планомерное обновление и развитие общественного транспорта. За последние три года перевозчиками приобретено 1127 единиц нового подвижного состава, соответствующего современным требованиям безопасности, комфорта и экологическим стандартам.

При этом в Астане сохраняются действующие меры социальной поддержки населения. В соответствии с решением маслихата города Астаны от 29 марта 2018 года № 244/30-VI отдельным категориям граждан предоставляется социальная помощь в виде освобождения от оплаты за проезд на городском пассажирском транспорте.

Право бесплатного проезда предоставляется следующим категориям граждан:

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним; 
2) пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста; 
3) многодетные матери; 
4) многодетные семьи; 
5) инвалиды; 
6) дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей). 
7) жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О реабилитации жертв массовых политических репрессий».

Кроме того, с марта 2020 года бесплатный проезд действует для детей до 18 лет, обучающихся в Астане.

Вместе с тем согласно расчетам, произведенным в соответствии с Методикой расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом, в 2026 году средняя расчетная стоимость одной поездки значительно превышает действующую стоимость проезда.

- В связи с ростом эксплуатационных расходов, необходимостью обеспечения стабильной работы общественного транспорта, дальнейшего обновления автобусного парка и развития маршрутной сети с 1 декабря предлагается установить стоимость проезда при безналичной оплате в размере 150 тенге, - говорится в заявлении акимата.

#Астана #транспорт #тариф #проезд

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