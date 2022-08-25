Тариф на вас!

В неравном положении с жильцами многоэтажек Петропавловска оказались владельцы магазинчиков, бутиков, а также адвокаты, нотариусы, судоисполнители, арендующие помещения на первых этажах.

Более чем троекратная разница в тарифах на коммунальные услуги не добавляет деловым людям Северо-Казахстанской области оптимизма.

Повышенный коммунальный тариф не только портит настроение, но и чреват разорением в том случае, если из-за изменчивой конъюнктуры рынка дела предпринимательские вдруг начнут ухудшаться, а так случается.

На некорректную, по их мнению, формулировку приказа министра национальной экономики от 2019 года, в котором идет речь о формировании тарифов, обратили внимание предприниматели Петропавловска на встрече с председателем президиума НПП РК «Атамекен» Раимбеком Баталовым.

Бизнесмены указали на то, что размер тарифа зависит еще и от того, государственной или частной является теплоснабжающая компания. В любом случае к физическим лицам энергетики относят почему-то исключительно жильцов дома, хотя ни адвокаты, ни ИП формально юридическими лицами не являются. В итоге получается, что система теплоснабжения в доме одна, а платят за тепло здесь по-разному.

Раимбек Баталов заверил, что данный вопрос взят в работу, и выразил надежду на то, что в приказ министра уже скоро будут внесены коррективы.