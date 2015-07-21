Свежий выпуск Тарифная арифметика Рэм МИХАЙЛОВ, Атырау

Обеспечивающее водой предприятие «Атырау Су Арнасы» подало заявку в областной департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК еще в начале года. Монополист просил повысить тариф до 652,28 тенге за кубометр воды и 148,3 тенге за кубометр за канализацию.

В результате экспертиз, расчетов и обоснований в ходе общественных слушаний решено поднять предельную стоимость кубометра воды на 48,4% – до 101,33 тенге для населения. Для прочих потребителей тариф составит 316,72 тенге за кубометр воды, что на 67% больше пока еще действующего. При этом за водоотведение, или проще говоря канализацию, жители региона будут платить по 35 тенге за кубометр, что на 11,5% выше нынешнего тарифа, прочие потребители будут платить по 151,98 тенге за кубометр, повышение – 24,5%. Стоимость не включает НДС.

– Прежние тарифы на водоснабжение и водоотведение были утверждены на 2013–2015 годы, их действие истекло 1 апреля текущего года. Новые тарифы установлены сроком на пять лет, – сообщил заместитель руководителя антимонопольного департамента Альсеит Сабиров, отметив, что в исчислении на литры потребитель будет платить на 3 тиына за литр воды больше, чем сейчас. По прежнему тарифу литр питьевой воды обходился в 7 тиын, по новому будет стоить 10 тиын.

По словам директора КГП «Атырау Су Арнасы» Андрея Ташлыкова, Атырау является единственным регионом, где воду для нужд населения берут с поверхности реки, в нашем случае – Урала. Соответственно затраты на ее подготовку, то есть обеззараживание и очистку, гораздо выше, нежели в других областях.

В ближайшие пять лет предприятию необходимо реализовать инвестиционную программу. Как объяснил руководитель предприя­тия, для бесперебойной подачи и отведения воды ведется модернизация сетей, оборудования, насосных станций.

Повышение стоимости воды не должно отрицательно сказаться на жителях, относящихся к категории малоимущих, то есть тех, чьи затраты на оплату коммунальных услуг превышают 5% совокупного дохода семьи. Им оказывается помощь в виде компенсационных выплат. По данным исполняющего обязанности начальника отдела занятости и социальных программ города Атырау Мереке Жанбырбаева, сейчас в областном центре жилищную помощь получают 363 семьи, которым в целом выплачивается порядка 8 млн тенге.



