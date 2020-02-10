​Тарифная «десятина»

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Светлана Абенова

По словам директора депар­тамента по регулированию естественных монополий МНЭ по городу Нур-Султану Булата Танабергенова, основной причиной повышения тарифов стали инвестиционные обязательства коммунальных предприятий перед государством.

– Повышение было предусмот­рено ранее для всех базовых субъектов естественных монополий (СЕМ) вплоть до 2020 года. Однако в 2019 году в рамках поручения Главы государства произошло снижение тарифов для населения на 10%, – пояснил спикер в ходе брифинга в городском акимате.

В прошлом году жители столицы смогли это ощутить по своим квитанциям, начисления в которых уменьшились на соответствующую сумму. Снизить тарифы тогда получилось по итогам проверок базовых монополистов, при этом были выявлены факты неисполнения статей затрат тарифной сметы более чем на 5% от утвержденных размеров.

На сегодня департаментом в общей сложности регулируется деятельность около 70 СЕМ, однако базовыми из них являются «Астана-Теплотранзит», «Астана су арнасы», «Астана-РЭК», «Астанаэнергосбыт».

– В 2015 году для таких базовых субъектов естественных монополий были утверждены предельные тарифы с ежегодным ростом. Тариф по теплоснабжению должен был составить в среднем 3 271 тенге без НДС за одну Гкал, но мы снизили его до уровня 2 920 тенге. Рост по сравнению с 2019 годом составил 7,8% в среднем. В том числе для населения мы сделали меньшую нагрузку – 5%, для прочих потребителей 10%, – пояснил директор столичного департамента.

Спикер также отметил, что тариф на теплоснабжение складывается из производства тепловой энергии от АО «Астана-Энергия» с передачей в «Астана-Теплотранзит» и «Астанаэнергосбыт». Что касается водоснабжения, тариф на него в нынешнем году составит 40 тенге 79 тиынов, хотя должен был вырасти до 44 тенге 81 тиына. По водоотведению тариф для физических лиц с 1 января 2020 года равняется 34 тенге 86 тиынов, повысившись по сравнению с прошлым годом на 10%. По электроснабжению для населения он составляет 12,82 с ростом 11,7%, хотя ранее заявлялось 22%.

По данным департамента, в соответствии с действующим законодательством предельные тарифы утверждаются на пятилетний период.

– В текущем году уведомлений и заявок об увеличении тарифов на предстоящую пятилетку не поступало. Между тем, если таковые появятся, то рассматриваться они будут в течение шести месяцев, – подытожил спикер.

Давая разъяснения касательно инвестиционных программ предприятий, представитель МНЭ отметил также, что последние направлены прежде всего на увеличение их действующих активов. Ежегодно до 1 мая компании предоставляют в депар­тамент отчет об их исполнении, а заодно и тарифных смет тоже.

В случае неисполнения программ, а за предыдущие три года (с 2016 по 2019-й) это более 2,7 млрд тенге, мы вводим компенсирующие тарифы, проинформировал глава антимонопольного департамента столицы.

По данным ведомства, только в 2019 году по пяти базовым СЕМ был введен компенсирующий тариф на общую сумму более чем 500 млн тенге. 

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