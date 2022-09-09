Тарифы и инвестиции

Низкие цены на коммунальные услуги в Казахстане отпугивают инвесторов, поскольку модернизация коммунальных сетей требует огромных средств.

Чтобы привлечь инвесторов и международные финансовые институты, следует усовершенствовать законодательство в сфере ЖКХ и тарифообразования. Это позволит сбалансировать интересы потребителей и субъектов естественных монополий в данной области.

Проблема нашла свое отражение в Послании Президента Касым-Жомарта­ Токаева. Глава государства обратил внимание на плачевное состояние инфраструктуры в сфере ЖКХ и необходимость привлечения в этот сектор инвестиций. «В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан», – отметил Глава государства.

По его мнению, на монопольных рынках необходимо перейти к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции». Подтверждаю как практик: это единственно правильный рыночный выбор. Именно по этому пути пошло ТОО «Водные ресурсы – маркетинг», последние два десятилетия ежегодно инвестируя реконструкцию и обновление водопроводного хозяйства в среднем на 2 млрд тенге.

Начиная с 2009-го наше предприятие сотрудничает с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) по привлечению инвестиций в систему водоснабжения и водоотведения. За период с 2009 по 2020 год с ЕБРР подписано 5 договоров на общую сумму 15,4 млрд тенге со ставкой вознаграждения 5,5% годовых сроком на 13 лет. Эти средства полностью освоены.

Все условия кредитного договора выполняются предприятием и банком своевременно и качественно. За 2002–2021 годы в модернизацию водопроводно-канализационного хозяйства Шымкента вложено 36,6 млрд тенге инвестиций. Они позволили реконструировать 1 070 км водопроводных сетей, в том числе за счет собственных средств предприятия – 734 км, за счет средств ЕБРР – 336 км. Речь идет об изношенных трубах, давно отслуживших свой век. Если бы мы не пошли по пути их замены, то столкнулись бы с постоянными порывами, авариями и утечкой воды.

Предприятие реконструировало также 34,3 км канализационных сетей, произвело автоматизацию добычи, обеззараживания и транспортировки воды, заменило общеуличные и головные водомеры, адаптированные к автоматизации, провело полную модернизацию оборудования очистных сооружений.

В Шымкенте построен единственный в Средней Азии и Казахстане комплекс по переработке илового осадка и получению биогаза, на основе которого вырабатывается электрическая энергия 3,5 млн кВт⋅ч в год, что обеспечивает половину потребности очистных сооружений канализации.

Проделана колоссальная работа, но ее объем недостаточен для того, чтобы привести в порядок водопроводное хозяйство. Водоводы, сточные и канализационные сооружения за прошедшее время не удалось восстановить в полной мере. Модернизирована примерно половина сетей. Если эту работу не продолжать, то ни о каком стабильном обеспечении населения качественной питьевой водой не может быть и речи.

Между тем практически повсеместно работа по модернизации водопроводного хозяйства сведена на нет. Это следствие того, что несколько лет назад, несмотря на высокую изношенность водопроводных и канализационных сетей, местные акиматы без тщательного анализа заставили все водоканалы снизить тарифы на услуги водоснабжения и канализации.

При умышленном сдерживании тарифов водоканалы вынуждены в первую очередь сокращать объемы инвестиций, направляемые на реконструкцию изношенных водопроводных и канализационных сетей. При том что степень их износа и без того сейчас достаточно высока. Их эксплуатация грозит экологическими и санитарными последствиями из-за возможных вторичных загрязнений.

Через трещины в изношенных водопроводных сетях в водопроводную сеть могут попасть вирусы – возбудители тяжелых заболеваний. Это очень опасно и с точки зрения эпидемиологической безопасности, и в плане здоровья населения, которое зависит от качества потребляемой воды.

Искусственное сдерживание тарифов привело к ухудшению состояния водопроводно-канализационного хозяйства. Сегодня большинство предприятий эксплуатации водопроводно-канализационной системы убыточно, а регулирование тарифа только усугубило их положение. Между тем во всем мире обостряется дефицит питьевой воды, а значит, ненормативные потери недопустимы. Избавиться же от них можно, но только приведя в порядок сети и наладив учет.

Показатели в области водоснабжения и водоотведения казахстанских водоканалов должны соответствовать показателям развитых стран, потому что технологическая схема очистки и транспортировки воды везде одинакова.

За счет принудительного сдерживания роста тарифа до 27% сумма инвестиций в модернизацию и реконструкцию ТОО «Водные ресурсы – маркетинг» с 2019 по 2021 год сократилась на 5,7 млрд тенге. И сразу же пошли вверх показатели по потере воды. Они увеличились на 2,4%, износ системы водоснабжения и водоотведения увеличился на 5,6%. Для исправления ситуации теперь нам потребуются значительные вложения, причем одновременно на многих участках, где ситуация за это время заметно усугубилась.

Предложенный Главой государства механизм «Тариф в обмен на инвестиции» дает нам возможность снова вкладывать средства в развитие предприятия за счет незначительного увеличения тарифа. Привлечение инвестиций в водопроводное хозяйство для реконструкции изношенных сетей и сооружений позволит снизить их износ на 15%, повысить качество оказываемых услуг и, как следствие, уровень жизни населения.