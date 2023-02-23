Тарифы на автострахование хотят привязать к уровню аварийности в регионах Казахстана

Заместитель председателя Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка Мария Хаджиева рассказала, какие регионы страны являются самыми убыточными для автовладельцев и страховщиков, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Мария Хаджиева сообщила, что на основании анализа реальной статистики аварийности в регионах, будут определяться коэффициенты убыточности.

«Чем меньше аварийность в регионе, тем меньше будет страховой тариф», – пояснила она.

Между тем, по ее данным, статистика за последние 5 лет показывает, что во всех регионах убыточность разная. Например, коэффициент региональной убыточности по Северо-Казахстанской области составляет около 20%, а по городу Астане – 61%.

«Это статистика 2021 года, статистика 2022 года хуже. В результате введения гибкой ставки тарифов на автострахование тарифы в большинстве регионов будут снижены. В крупных регионах, таких как Астана и Алматы, из-за высокой аварийности тарифы останутся, по всей видимости, на том же уровне. Дополнительно тарифы будут зависеть от стоимости услуг по восстановлению автотранспорта и стоимости стали, которая также учитывается при оценке ущерба автотранспорту», – резюмировала спикер.