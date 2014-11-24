Экономика
Тарифы на электроэнергию будут снижены для бизнесменов Астаны
Асель Есетова
C 1 по 31 декабря 2014 года в рамках задач, поставленных Президентом Республики Казахстан по поддержке малого и среднего бизнеса, а также к предстоящим в декабре государственным праздникам – День Первого Президента Республики Казахстан, День независимости Республики Казахстан – ТОО "Астанинская ЭнергоСбытовая Компания" проводит акцию "Поддержи казахстанский бизнес", передает astana.kz.

В рамках акции ТОО "Астанинская ЭнергоСбытовая Компания" снизит цены на электрическую энергию и дифференцированные тарифы по зонам суток для участников на период проведения акции.

Так, отпускная цена для юридических лиц и тариф дневной зоны без НДС с 1 по 31 декабря составит 12,00 тенге/кВт-ч, тариф вечерней зоны – 22,99 тенге/кВт-ч, ночной зоны – 5,77 тенге/кВт-ч.

Как сообщили в АО "Астанаэнергосервис", эта акция позволит сократить производственные затраты столичного бизнеса.

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