Тарифы на комуслуги снижены во всех регионах РК – Сулейменов

Общество
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Жанат Тукпиев
Фото: Kazpravda.kz
Министр национальной экономики РК Тимур Сулейменов сообщил, что тарифы на коммунальные услуги снижены во всех регионах Казахстана. Кроме того, снижение произошло от 1% до 50% на отдельные виды коммунальных слуг, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Во исполнение вашего поручения, данного 25 декабря на заседании Правительства касательно снижения тарифов на услуги КСК, вывоза мусора и лифтовых услуг, на сегодняшний день тарифы на данные услуги снижены во всех регионах и выглядят следующим образом: на услуги КСК снижение от 2,2 процента до 20 процентов, на услуги вывоза мусора снижение от 1 процента (Актюбинская область) до 24,7 процента (Павлодарская область), на лифтовые услуги снижение от 3 процентов (Мангистауская область) до 50 процентов (Туркестанская область)", – сообщил Сулейменов в ходе заседания Правительства РК.

Вместе с этим министр добавил, что ведомством совместно с АО "КазТрансГаз Аймак" достигнута договоренность по снижению розничных цен на газ для населения Атырауской и Кызылординской областей.

В свою очередь Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев попросил держать данный вопрос на контроле

"Значит, во всех регионах тарифы снижены? Хорошо. Тогда, уважаемые коллеги, начиная с 1 января – прошу взять на контроль вопрос тарифов. То есть наши потребители должны почувствовать, должны получить в своих квитанциях, должны оплатить по новым тарифам. Эту работу мы будем продолжать", – сказал Сагинтаев.

Он также обратил внимание министра Сулейменов, что в следующем году при расчете коридора инфляции, учитывать тарифы субъектов естественных монополий и удельный вес.

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