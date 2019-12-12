Тарифы не изменятся

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Любовь Доброта

Это сообщение городского департамента по регулированию естественных монополий, конечно же, обрадовало горожан.

В соответствии с действующим­ законодательством крупным субъектам естественных монополий (СЕМ) были утверж­дены предельные (долгосрочные, инвес­тиционные) тарифы на 5 и более лет. И первоначально планировалось их существенное увеличение с 1 января 2020 года.

Больше всего могли подорожать услуги водоотведения и канализации. Их рост предполагался в среднем на 24,4%. Услуги водоснабжения могли вырасти на 20,7%. Стоимость отопления монополист планировал увеличить на 16,2%.

Чтобы не допустить резкого рос­та тарифов, департамент совместно с акиматом Шымкента и субъек­тами естественных монополий (СЕМ) провели соответствующую работу. Монополисты отказались от своих планов, оставив тарифы на коммунальные услуги на уровне 2019 года.

– Для потребителей это станет хорошим новогодним подарком, – отмечает заместитель директора департамента Салима Бопова. – Ведь за год в общей сложности они сэкономят около 2,32 миллиарда тенге. В 2019-м из-за пересмотра тарифов в сторону снижения сумма экономии по Шымкенту составила около 4 миллиардов тенге. Подсчеты показывают, что, к примеру, только за услуги водопровода и канализации оплата ТОО «Водные ресурсы-маркетинг» в целом по городу снизится более чем на полтора миллиарда тенге. Еще на 303,3 миллиона тенге горожане заплатят меньше за теплоснабжение АО «3-Энергоорталык» и на 190 миллионов – ГКП «Куатжылуорталык-3». За счет сохранения тарифов ТОО «Управление водопровода и канализации» на прежнем уровне шымкентцы сэкономят 145,73 миллиона тенге. Остается неизменной плата за голубое топливо от Шымкентского производственного филиала (ШПФ) АО «КазТрансГаз Аймак».

А вот счета за электричество вырастут. Это вызвано тем, что произошло повышение предельных тарифов энергии, вырабатываемой электростанциями.

Обуздать «аппетиты» монополистов и вернуть потребителям незаконно полученные деньги помогают контрольные акции по заявлениям горожан, поступающим в департамент. Проведено 36 внеплановых проверок.

По итогам проверок возбуждено 53 административных дела с наложением штрафа на общую сумму более 106 млн тенге. Вынесено 35 предписаний об устранении нарушений законодательства и возврата необоснованно полученного дохода на общую сумму 286,6 млн тенге. Только ошибочно начисленная плата за пользование природным газом вылилась в сумму в 251,6 млн тенге, за услуги теплоснабжения – 34,7 млн тенге.

Чаще всего поводом для вмешательства сотрудников антимонопольного ведомства служат факты необоснованного выставления монополистами счетов по завышенным объемам потребления коммунальных услуг. Грешат коммунальщики также нарушениями при выдаче технических условий на подключение к сетям субъекта естественной монополии, несоответствиями индивидуальных договоров принятым типовым договорам. Оплату порой требуют, выставляя счета и начисляя оплату, даже если потребитель не имеет технической возможности для получения услуг монополиста.

Так, в антимонопольном ведомстве столкнулись с несколькими вопиющими фактами, когда в квартирах горожан отсутствует система отопления, не установлены соответствующие приборы, а счета на оплату при этом приходят регулярно.

Владельцам таких квартир не удалось самостоятельно доказать монополистам очевидное и добиться, чтобы с них сняли начис­ленные суммы. Только после обращения в городской департамент по регулированию естественных монополий и вмешательства его специалистов проблему удалось устранить.

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