Свежий выпуск Тарифы под контролем Юрий ЛИ, Кызылорда

В Кызылорде состоялась пресс-конференция заместителя акима области Нуржана Алибаева, рассказавшего о тарифной политике в регионе на регулируемые коммунальные услуги в текущем году.

– В целом по области в течение 2014 года тарифы на регулируемые коммунальные услуги оставались без изменений, за исключением трех субъектов, – сказал Н. Алибаев, напомнив, что в связи с увеличением покупной стоимости электроэнергии у энергоисточников от 2,4 до 9,6% и тарифа на транспортировку электроэнергии по сетям АО «КЕGОC» до 17,3% с 20 января 2014 года были повышены тарифы на электроэнергию, при этом заявленный субъектами рост среднеотпускных тарифов на электро­энергию был снижен с 10,7 до 5,2%.

Подросла стоимость электроэнергии в регионе и с 10 января текущего года в связи с увеличением с 1 ноября 2014 года тарифа АО «КЕGОC» до 50% и ростом с 1 января 2015 года от 2,3 до 10% стоимости электроэнергии, вырабатываемой электростанциями. Однако заявки электросбытовых компаний, планировавших увеличение тарифа от 10,7 до 15,3%, вновь были снижены. Фактически электроэнергия в области подорожала в коридоре от 7,2 до 8,9%. Снабженческая маржа, вопреки желанию сбытовиков, осталась без изменения, на уровне действующей.

Но есть и приятные новости для кызылординцев. С 1 января 2015 года введены временные компенсирующие тарифы на теплоснабжение ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр», которое не выполнило взятых инвестиционных обязательств. В результате оплата за тепло снижена на 3,6% и составит вплоть до 2017 года 82,03 тенге за квадратный метр.

Зашла речь и о внесенных изменениях и дополнениях в действующее законодательство по тарифной политике, которое обязывает с 1 апреля 2015 года все субъекты естественных монополий работать по предельным тарифам на долгосрочный период – на 5 лет и более.

– Утверждение тарифов на долгосрочный период обеспечит потребителям стабильность и предсказуемость цен, повышение качества предоставляемых услуг за счет вложения инвестиций в модернизацию основных средств, – подчеркнул Н. Алибаев, отметив, что на рассмотрении департамента по регулированию естественных монополий и защите конкуренции находятся заявки двух субъектов на утверждение долго­срочных тарифов на 2015–2019 годы: на поливную воду Кызылординского филиала РГП «Казсушар» и на водоснабжение КГП «Жалагаш ауыз су».

Рассказал заместитель акима области и о реализации Комплексного плана по внедрению новых механизмов тарифообразования на воду в Казахстане на 2013–2015 годы, предусматривающего широкомасштабную модернизацию и реконструкцию водоканалов. В его рамках в текущем году планируется повышение тарифов водоснабжающих организаций области. Однако сельских жителей, которые платят за воду по субсидированным тарифам в размере 40 тенге с НДС за один кубометр, это повышение не коснется. Кстати, в сельской местности Приаралья рыночная цена кубометра воды дотягивает до 580 тенге, 540 из которых субсидируются государством.

– Все изменения тарифов на регулируемые коммунальные услуги будут осуществляться с учетом запланированного коридора инфляции, рекомендованного Правительством, и необоснованного роста тарифов не будет, – заверил Н. Алибаев.

А в завершение встречи заместитель акима поделился планами по газификации региона. Он напомнил о том, что между акиматом Кызылординской области и АО «КазТрансГаз Аймак» была достигнута договоренность о привлечении инвестиций в размере 23 млрд. тенге на строительство пяти отводов от магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и АГРС с внутрипоселковыми распределительными сетями в населенных пунктах Аральск, Айтеке-би, Байконыр, Шиели и Жанакорган. И уже в марте текущего года начнутся строительно-монтажные работы, которые позволят обеспечить централизованным газоснабжением 58% населения региона. Важным для повышения качества жизни населения назвал Н. Алибаев и тесное сотрудничество региона с одним из крупнейших международных финансовых институтов – Европейским банком реконструкции и развития.

– 18 декабря 2014 года был подписан кредитный договор между ГКП «Кызыл­ордатеплоэлектроцентр» и Европейским банком реконструкции и развития о модернизации системы теплоснабжения Кызылорды. А всего в области планируется реализовать восемь проектов совместно с ЕБРР, шесть из них уже воплощаются, – заключил он.



