Тарифы с потолка

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Ольга ФАЙНШТЕЙН
Всегда ли монополисты соблюдают законодательство при утверждении коммунальных тарифов, недавно проверили прокуроры. Как сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК, проверкой была охвачена деятельность уполномоченных государственных органов, а также субъектов, оказывающих коммунальные услуги за последние три года. Надзорными органами выявлено около 200 предприятий, которые оказывали населению услуги без утверждения тарифов в установленном порядке.
К примеру, в селе Жетыген Илийского района Алматинской области деятельность по предоставлению услуг водоснабжения и водоотведения осуществляется ИП «Жетыген», обслуживающим порядка 950 абонентов. Однако ИП не состоит в местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий, что позволило ему в нарушение требований законодательства о естественных монополиях оказывать свои услуги по неутвержденным тарифам. Аналогичные факты осуществления деятельности субъектами без включения в регистр установлены в Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях и в сфере транспорта.
При проверке исполнения тарифных смет и инвестиционных обязательств у более чем 40 субъектов выявлены нарушения, повлекшие необоснованное завышение тарифов на коммунальные услуги на сумму свыше 3 млрд тенге.
Так, коммунальное предприятие «Таусамалы» (Алматинская область) услуги по водоснабжению оказывало по завышенному тарифу. Только за 66 дней им был получен необоснованный доход в размере 1,8 млн тенге. По акту прокуратуры введен компенсирующий тариф.
Поставлен вопрос о пересмотре тарифа КГП «Управление городскими автодорогами», которое при предоставлении услуг водоснабжения в селе Кенгир Карагандинской области получило необоснованный доход в сумме 27,2 млн тенге.
В целом по выявленным нарушениям законности в территориальные подразделения Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики внесены представления с требованием о перерасчете тарифов и возмещении убытков 1 млн потребителей, а также привлечении субъектов естественных монополий и доминантов к административной ответственности.

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