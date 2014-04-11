Тарифы счет любят

Как известно, Глава государства поставил перед Правительством задачу усовершенствовать механизм защиты прав потребителей, пользующихся услугами естественных монополий. Основным условием здесь выступает прозрачность процесса формирования любого тарифа. Без должного конт­роля эта сфера благоприятна для настоящего «разгула» коррупции. В связи с этим Агентство по регулированию естественных монополий (АРЕМ) инициировало заседание Общественного совета по тарифной политике. В нем приняли участие вице-спикер Мажилиса Парламента Дарига Назарбаева, депутаты, независимые эксперты, представители политических партий, отраслевых ассоциаций, неправительственных организаций и бизнес-сообщества.

Открывая заседание, председатель Агентства по регулированию естественных монополий Мурат Оспанов сообщил, что в рамках встречи планируется рассмот­реть два вопроса. Первый – обсуждение законопроекта, который предус­матривает повышение той самой необходимой прозрачности при тарифообразовании.

Второй вопрос – обсуждение идеи о создании в республике единого оператора коммунальных услуг.

– Законопроект, предусматривающий повышение прозрачнос­ти тарифообразования и усиление контроля за целевым использованием средств монополистов, мы планируем внести в Парламент уже в мае, а программа по тарифной политике будет обсуждаться до конца нынешнего года, – сказал заместитель председателя Агентства по регулированию естественных монополий Асылбек Дуйсебаев, презентовавший документ.

По его словам, поправки в действующий закон направлены на повышение прозрачности, в частности, в закупках монополистов. Так, по результатам анализа агентством выявлено, что, например, монополист в Жамбылской области покупает задвижку, произведенную в стране, по 45 тыс. тенге, тогда как такую же задвижку монополист в Кызылординской области покупает за 23 тыс. тенге. Или вот такой пример: соду каус­тическую кызылординский монополист закупает по 250 тенге за килограмм, а павлодарский – всего за 84 тенге. В то же время существующие законы не позволяют АРЕМу принять какие-либо меры по таким фактам явного завышения закупочных цен, посетовал заместитель главы АРЕМа. По его словам, в законопроекте предлагается систематизировать перечень цен на товары, работы, услуги, закупаемые монополистами, чтобы впредь исключить такой их «разбег».

А. Дуйсебаев подробно рассказал об уловках, которые мешают честной конкуренции среди монополистов, предлагающих свои услуги. Так, сегодня объявления о проведении публичных слушаний, отчетов могут размещаться в газетах с небольшим тиражом, а также распространяются определенному кругу людей.

– Мы же в законопроекте предлагаем объявления о проведении публичных слушаний, отчетов, об изменении тарифов размещать на телевидении и в газетах, распространяемых в регионе, с наибольшим тиражом. Таким образом, вводятся новые требования к выбору СМИ и формату объявлений, – добавил А. Дуйсебаев.

По мнению разработчиков законопроекта, информирование потребителей об изменении тарифов должно обеспечивать всеобщий охват: на телевидении, в газетах, на счетах, квитанциях, а для субъектов малого бизнеса в сельской местности – в местах массового скопления людей. За 10 дней до проведения слушаний или отчетов в местной газете должны публиковаться тезисы, раскрывающие вопросы, выносимые на обсуждение: причины изменения тарифов, итоги работы монополистов и другую необходимую информацию. Также на слушаниях не дол­ж­­ны преобладать представители из работников монополиста, теперь для них вводится ограничение до 7 человек.

Не меньший интерес и дискуссии вызвал второй пункт повестки заседания – создания единого коммунального предприятия. Эта идея прозвучала впервые в начале года на одном из заседаний Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса. Казахстанские специалисты изучили опыт многих стран. Например, в Европе в 1998 году была основана единая крупная компания, оказывающая услуги по электро-, водоснабжению и канализации. Слияние происходит и в США и Великобритании. Цель таких шагов – повышение качества услуг. Опыту этих стран решили последовать и в Казахстане.

– Наше агентство поддерживает саму идею объединения разрозненных и раздробленных субъектов естественных монополий в укрупненную вертикально интег­рированную компанию, так как есть проблемы менеджмента, политики самих владельцев в лице акиматов, – сказал заместитель председателя АРЕМа Аманжол Алпысбаев.

По его словам, реализацию проекта по созданию единого оператора агентство предлагает проводить поэтапно. Первыми объединиться могут, к примеру, городские водоканалы. Затем их можно будет передать в доверительное управление потенциальному инвестору с возможностью дальнейшей передачи в собственность по принципу: «обмен инвестиций на активы».

– То есть инвестор может получить водоканалы в собственность только при условии вложения инвестиций – во сколько были оценены активы, – уточнил А. Алпысбаев.

По его мнению, при использовании такого механизма минимизируются риски государства, а также повышается заинтересованность самого потенциального инвестора в эффективном использовании вложенных средств.

Свое мнение по поводу предлагаемых АРЕМом новшеств высказала вице-спикер Мажилиса Парламента Дарига Назарбаева. По ее словам, нынешняя ситуация с коммунальными предприятиями способствует развитию иждивенческих настроений.

– Почему из рук вон плохо сегодня работают наши коммунальные предприятия? Да потому, что они практически живут за счет бюджета, независимо от того, плохо или хорошо работают. Зачем в таком случае им напрягаться? Поэтому большая коррупционная составляющая.

По ее мнению, при нынешней ситуации, к сожалению, побеждает менеджмент, который «сидит» на этих предприятиях и кладет прибыль себе в карман.

– При хорошем менеджменте будет заинтересованность в том, чтобы улучшить качество своих услуг, снизить себестоимость. Это может сделать только грамотно созданная крупная управляющая компания, – резюмировала она.

Вице-спикер пообещала, что все новшества, предложенные АРЕМом, будут детально рассмотрены в Мажилисе.

Кульпаш КОНЫРОВА