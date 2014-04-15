Тарифы станут прозрачнее

В обсуждении проблемы дальнейшего совершенствования законодательства, повышения прозрачности и открытости при формировании тарифов субъектами естественных монополий приняли участие руководители государственных органов, акимы городов и районов, депутаты областного маслихата, представители областного филиала партии «Нур Отан», региональной Национальной палаты предпринимателей, общественных объединений по защите прав потребителей, НПО и субъектов естественных монополий.

Открывая совещание, Марат Оспанов подчеркнул, что Главой государства поставлена задача принять меры по обеспечению максимальной прозрачности формирования тарифов на услуги и усилению контроля над инвестиционными обязательствами субъектов естественных монополий. Директор департамента контроля и исковой работы АРЕМ Асхат Жапсарбай проинформировал аудиторию о нововведениях по совершенствованию законодательства тарифного регулирования. К примеру, предусмотрены изменения в законодательство, оговаривающие введение перечня цен на основные товары, работы и услуги субъектов естественных монополий. Это позволит исключить ценовой разброс при проведении монополистами закупок на основные товары, работы и услуги. Сейчас они колеблются в два, а иногда и три раза.

Спикер также обратил внимание на ряд проблемных моментов в сфере регулирования монополистов, в том числе подключение новых объектов малого и среднего бизнеса к инженерным и коммунальным сетям субъектов естественных монополий, взимание субъектами регулируемого рынка предоплаты за предоставляемые услуги и меры реагирования со стороны агентства на подобные факты. Эти вопросы остро стоят и на юге. Участники встречи говорили о недостаточной прозрачности при формировании тарифов субъектами естественных монополий, о завышенных ценах на природный газ, о дополнительных требованиях монополистов при заключении договоров, не предусмотренных законодательством. Обсужден также ряд других актуальных проблем в сфере тарифной политики.

Марат Оспанов предложил представителям общественных объединений, независимым экспертам быть более активными при рассмотрении тарифных заявок монополистов. Он также поручил территориальному департаменту АРЕМ усилить взаимодействие с акиматом и в течение недели разработать план по устранению всех замечаний, прозвучавших в ходе совещания.

– Часть вопросов, которые поставили участники совещания, разрешится после принятия Закона «О естественных монополиях и регулировании рынка», который уже в мае будет направлен на рассмотрение парламентариям, – отметил М. Оспанов, подводя итоги поездки в ЮКО. – В конце мая мы внесем в Правительство новую программу по тарифному регулированию до 2020 года. В ней также найдут свое отражение системные проблемы, которые озвучены в ходе рабочего совещания.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент