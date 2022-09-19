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Мажилис , Здравоохранение
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Министр здравоохранения РК Ажар Гиният в ходе презентации в Мажилисе поправок по вопросам здравоохранения рассказала о тарифах, сроках и механизмах страхования профответственности медиков, передает корреспондент Kazpravda.kz.

По её словам, исходя из международного опыта, оптимальным механизмом страхования профессиональной ответственности медицинских работников с учетом развития казахстанского общества предлагается применение адаптированной рыночной модели страхования через действующие страховые компании, досудебное урегулирование конфликта по моделям Швеции, Канады, США, Японии и Турции.

«Согласно данной модели рассмотрение жалобы будет осуществляться медицинской организацией на уровне службы внутреннего аудита с применением элементов медиации, а также с привлечением профильных медицинских ассоциаций. На данном этапе вопрос может быть урегулирован в самой медицинской организацией», - пояснила глава Минздрава.

Министр добавила, что в случае несогласия пациента с решением службы, жалоба будет передана в территориальное подразделение Комитета медицинского и фармацевтического контроля для предоставления экспертного заключения.

«В случае вынесения положительного результата, материалы по жалобе, в том числе заключением судебно-медицинской экспертизы, будут переданы в страховую компанию, где была застрахована медицинская организация», - сказала Ажар Гиният.

Выплата компенсации за причиненный вред пациенту будет производиться страховой компанией по случаям, определенным Министерством здравоохранения. В случае отказа от выплаты и неудовлетворённости пациент имеет право обратиться в суд. При обращении в суд, выплата не производится.

«Размер страхового взноса будет определен с учетом степени ответственности медицинского работника на основании утвержденных актуарных расчетов в зависимости от степени риска, профильного направления и заработной платы в объеме месячного расчетного показателя на соответствующий финансовый год», - пояснила министр.

По словам Ажар Гиният, предельный объем ответственности страховщика по страховому случаю будет определен по аналогии с Законом РК «Об обязательном страховании ГПО владельцев транспортных средств» за вред, причиненный жизни или здоровью пациента и повлекший смерть, предлагается определить выплату в размере 1000 МРП, за действия, повлекшие инвалидность первой группы – 800 МРП; второй группы – 600 МРП; третьей группы – 500 МРП; за причинение инвалидности ребенку – 500 МРП. За увечье или травму, или иное повреждение здоровью без установления инвалидности – в размере фактических расходов амбулаторное или стационарное лечения пациента – 300 МРП.

Таким образом, при страховании профессиональной ответственности медицинских работников на основе средних тарифных ставок по специальностям бюджет в целом для всего здравоохранения при применении базовой тарифной ставки составляет 11,6 млрд. тенге, при минимальной тарифной ставке бюджет - 4,7 млрд тенге.

Прогнозируемый бюджет из расчета на одну медицинскую организацию для ПМСП в среднем составит около 3 млн тенге, для стационаров - около 6 млн тенге в год.

При этом, по информации Ажар Гиният, с 2023 года страхование предлагается осуществлять за счет работодателя, а с 2025 года предлагается разделить сумму страховой премии между медицинской организацией и медицинским работником, что приведет к солидарной профессиональной ответственности.

«В результате проведенных актуарных расчетов системой страхования профессиональной ответственности предлагается охватить свыше 304 тыс. медицинских работников на общую сумму 4,6 млрд тенге в 2023 году, из них 2,7 млрд тенге за счет ГОБМП и 1,8 млрд тенге за счет ОСМС. Наиболее рациональным механизмом финансирования предлагаются тарифы медицинских услуг», - привела статистику глава Минздрава.

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