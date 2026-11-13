Tarlan Astana запустят в Косшы в 2027 году

Аким города Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о том, что в следующем году в Косшы планируется запуск Tarlan Astana, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В столице активно ведется строительство второго этапа легкорельсового транспорта Tarlan Astana в направлении города Косшы. От жителей поступают вопросы по поводу сроков завершения, а также жалобы на дорожные ограничения.

Аким Астаны Женис Касымбек попросил жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и поддержать строительство легкорельсового транспорта. Tarlan Astana позволит значительно разгрузить дороги, увеличить пропускную мощность улиц, решить вопросы с пробками.

"До конца следующего года планируем завершить все работы и запустить движение (Tarlan Astana) на данном участке. Также приступаем к активному строительству линии по улице Айтматова и проспекту Туран. В период строительства – до конца этого года и в течение следующего – на улицах Сыганак, Айтматова и проспекте Туран будут сохраняться временные неудобства для автомобилистов. Но мы приложим максимальные усилия, чтобы обеспечить проезд", - написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что на станции №201, расположенной вдоль улицы Сыганак, началось строительство двухуровневого пересадочного узла. Здесь будут пересекаться линии №2 и №3, что позволит пассажирам быстро и удобно пересаживаться без выхода на улицу.

Реализация проекта позволит существенно расширить транспортные возможности города, повысить удобство передвижения жителей и сформировать современную транспортную инфраструктуру столицы. На сегодняшний день пассажиропоток Tarlan Astana достиг 13,8 млн поездок.