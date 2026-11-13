Tarlan Astana запустят в Косшы в 2027 году

Столица

Аким города Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram сообщил о том, что в следующем году в Косшы планируется запуск Tarlan Astana, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Фото: акимат Астаны

В столице активно ведется строительство второго этапа легкорельсового транспорта Tarlan Astana в направлении города Косшы. От жителей поступают вопросы по поводу сроков завершения, а также жалобы на дорожные ограничения.

Аким Астаны Женис Касымбек попросил жителей отнестись к временным неудобствам с пониманием и поддержать строительство легкорельсового транспорта. Tarlan Astana позволит значительно разгрузить дороги, увеличить пропускную мощность улиц, решить вопросы с пробками.

"До конца следующего года планируем завершить все работы и запустить движение (Tarlan Astana) на данном участке. Также приступаем к активному строительству линии по улице Айтматова и проспекту Туран. В период строительства – до конца этого года и в течение следующего – на улицах Сыганак, Айтматова и проспекте Туран будут сохраняться временные неудобства для автомобилистов. Но мы приложим максимальные усилия, чтобы обеспечить проезд", - написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

Он сообщил, что на станции №201, расположенной вдоль улицы Сыганак, началось строительство двухуровневого пересадочного узла. Здесь будут пересекаться линии №2 и №3, что позволит пассажирам быстро и удобно пересаживаться без выхода на улицу.

Реализация проекта позволит существенно расширить транспортные возможности города, повысить удобство передвижения жителей и сформировать современную транспортную инфраструктуру столицы. На сегодняшний день пассажиропоток Tarlan Astana достиг 13,8 млн поездок.

#аким #Косшы #сроки #Tarlan Astana

Популярное

Все
Сельская экономика не должна замыкаться на зерне
Сократить потери с половины до четверти
Установлен рекорд по числу иностранных студентов в вузах страны
В поддержку печатного слова
Три проекта завершат до паводков
Усилить службу первичной помощи
Завершили уборку
Наука без границ
Чарын вошел в топ-20 лучших каньонов мира
Искусство непонимания
Ожившая на экране классика
Казахстанские производители товаров легкой промышленности начали регистрацию в системе маркировки
Не получается взрослеть
В Германии прошли Дни казахстанского кино
Зеркало справедливого государства
Стратегический ресурс нации
Tarlan Astana запустят в Косшы в 2027 году
Призвание – дарить радость
Степной городок смотрит вперед
Большое дело на добровольных началах
Социальная поддержка: кому положены пособия по новым правилам
Дорога в меднорудный край
В области Абай создадут специальную экономическую зону «Семей»
Токаев проводил Мирзиёева в столичном аэропорту
Касым-Жомарт Токаев заявил о поддержке Таджикистана на выборах в Совбез ООН
Токаев наградил Президента Таджикистана новым орденом Qoja Ahmet Yasaui
Искусственный интеллект должен сделать статистику быстрее, точнее и ближе к людям
В Астане прошел концерт группы «Saz&Soul»
В ВКО прошли встречи депутатов Курултая с населением
Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Ильхаму Алиеву
Ерлан Карин принял участие в международном симпозиуме по наследию Аль-Фараби
Глобальная кибератака 17 ноября: некоторые пользователи верят фейкам из соцсетей
В Казахстане построят завод по производству медной фольги за 810 млн долларов
2026 год может стать вторым самым жарким в истории наблюдений
В Астане высадили более миллиона зелёных насаждений
Инфраструктуру экстренной медпомощи расширяют в Астане
Всемирный банк: уровень бедности в Казахстане сократился почти в четыре раза
Almaty Superski и «Ала-Тоо Резорт»: Что получат лыжники в Казахстане и Кыргызстане
Оркестр имени Курмангазы исполнил знаменитые казахские кюи в Алматы
Глава государства направил телеграмму соболезнования Президенту Польши
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Участники церемонии награждения прибыли в Акорду
Курс на развитие
Досадная осечка в Хабаровске
Кому перестанут назначать отдельные пособия в Казахстане с 2027 года
Не просто выслушать, а найти решение
Ко Дню Республики в Мангистауской области пройдут праздничные распродажи
Закон Республики Казахстан О ратификации Протокола о возобновлении действия Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Республику Казахстан от 9 декабря 2010 года и внесении в него изменений
В Астане пройдет креативная ярмарка Шымкента
В Астане 5–7 ноября ограничат движение: в СГО сделали предупреждение
Токаев провел ряд встреч в рамках Саммита по вопросам биоразнообразия
Золотая Орда: северная степь была частью большого евразийского мира
Наличие квартиры и авто не является основанием для признания семьи высокообеспеченной - Минтруда
Четверг со вкусом минтая
Медицина без бюрократии: как казахстанка занимается цифровизацией системы здравоохранения США
Какие пособия сохранятся независимо от доходов семьи в Казахстане
Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
В Казахстане за семь лет реализовано более 1 200 инвестиционных проектов
Закон Республики Казахстан О ратификации изменений в Перечень специфических обязательств Республики Казахстан по услугам, являющийся приложением к Протоколу о присоединении Республики Казахстан к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 года
Указы Главы государства о Назначениях

Читайте также

В Астане включили праздничную подсветку к 35-летию Независи…
Штраф до 86 тысяч тенге: полиция Астаны предупредила водите…
В декабре в Астане хотят повысить стоимость проезда в автоб…
Зимой Астана превратится в большую площадку для активного о…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]