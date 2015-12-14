Фото с официального сайта МО РК
В преддверии Дня Независимости министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов вручил денежные сертификаты армейским спортсменам ЦСКА МО РК, которые отличились в 2015 году, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на официальный сайт
МО РК.
"Сегодня мы чествуем тех, кто принес в этом году победу на престижных международных соревнованиях и тем самым прославил страну на весь мир. Среди них есть два знаковых для нашего ведомства спортивных события – Первые военно-спортивные игры дружественных армий государств – участников СНГ в Москве и VI Всемирные летние армейские игры в корейском Мунгенге, по итогам которых наши спортсмены-армейцы завоевали в общей сложности 51 медаль, 11 из которых – золотые", – сказал в приветственной речи министр обороны РК.
Также Имангали Тасмагамбетов подчеркнул, что армейскими атлетами завоеваны лицензии и на главные старты четырехлетия в Рио-де-Жанейро. "Наши армейцы завоевали 5 лицензий на предстоящие в 2016 году Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро. Это – капитан Рыпакова Ольга, ефрейтор Красилов Михаил, старший сержант Жакыпов Биржан, сержант 3-го класса Алексеев Евгений и служащий Юрков Юрий. Вы действительно – наша гордость. На вас равняются молодые люди всего Казахстана и через вас узнают настоящий армейский спорт", – сказал глава оборонного ведомства РК.