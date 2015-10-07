Тасмагамбетов оценил действия спецназовцев во время учений
Талгат Исенов
На базе учебного центра "Матыбулак" Жамбылской области министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов подвел итоги тактико-специального учения подразделений спецназначения "Каратау-2015", передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства страны.
"Это учение позволило оценить возможности подразделений в организации и проведении специальных операций, выработать единую методику в применении сил и средств спецподразделений при ведении боевых действий, применить их навыки в горно-пустынной местности", – говорится в тексте сообщения.
Военнослужащие отработали порядок десантирования групп специального назначения, выход в указанный район, разведку и уничтожение объектов противника. Десантирование осуществлялось на парашютных системах Д-6, типа "Беркут" и посадочным способом. С воздуха была оказана поддержка самолетами Су-27, которые смогли осуществить полет на максимально низкой высоте.
Далее было уделено внимание ведению разведывательно-поисковых действий спецподразделений в горной местности.
Кроме этого, военнослужащие отработали действия в тылу, организацию засад и наблюдательных постов, маскировку личного состава и военной техники в условиях применения противником диверсионно-разведывательных групп и радиоэлектронного подавления.
Финальным этапом стал штурм населенного пункта, выставка вооружения и военной техники подразделений специального назначения.
Тактико-специальное учение "Каратау-2015" началось 1 октября. Для участия в нем были привлечены части региональных командований "Астана", "Восток", "Юг", "Запад" и Аэромобильных войск, более 1 300 человек личного состава, 220 единиц бронетанковой и автомобильной техники и 9 единиц авиации.