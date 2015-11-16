Фото предоставлено МО РК
Министр обороны РК Имангали Тасмагамбетов на аппаратном совещании поручил разработать новые способы утилизации военных отходов, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.
Поводом для данного решения послужило ЧП
, произошедшее на полигоне близ Арыси утром 8 ноября: во время утилизации боеприпасов сдетонировало взрывчатое вещество. В результате погиб 41-летний технолог филиала "Центр утилизации" Ермурат Иманкулов.
"Министром даны поручения руководителю ТОО "Казтехнологии" о недопущении в будущем подобных инцидентов и о разработке новых технологий и методик утилизации, а также систем, в которых будет предусмотрена минимизация использования человеческих ресурсов в пользу внедрения робототехники", – указывается в сообщении пресс-службы.
В оборонном ведомстве отметили, что на сегодняшний день расследованием трагического случая занимается официальная комиссия управления труда Южно-Казахстанской области.