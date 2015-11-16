Тасмагамбетов поручил изменить методику утилизации военных отходов

Общество
1122
Талгат Исенов
Фото предоставлено МО РК
Министр обороны РК  Имангали Тасмагамбетов на аппаратном совещании поручил разработать новые способы утилизации военных отходов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу военного ведомства. 

Поводом для данного решения послужило ЧП, произошедшее на полигоне близ Арыси утром 8 ноября: во время утилизации боеприпасов сдетонировало взрывчатое вещество. В результате погиб 41-летний технолог филиала "Центр утилизации" Ермурат Иманкулов. 

"Министром даны поручения руководителю ТОО "Казтехнологии" о недопущении в будущем подобных инцидентов и о разработке новых технологий и методик утилизации, а также систем, в которых будет предусмотрена минимизация использования человеческих ресурсов в пользу внедрения робототехники", – указывается в сообщении пресс-службы.

В оборонном ведомстве отметили, что на сегодняшний день расследованием трагического случая занимается официальная комиссия управления труда Южно-Казахстанской области. 

