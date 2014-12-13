Свежий выпуск Тасоткель – кладовая киловаттов Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Жамбылская область

Каждый специалист должен верить, что занят важным делом. Может быть, даже самым важным. Без этого нет ни хорошего инженера, ни хорошего учителя, ни хорошего врача. Знакомый машинист электровоза всерьез уверял меня, что главное дело на земле – перевозка людей. «Почему?» – «А все едут друг к другу!» – ответил он. Мои герои убеждены: нет сегодня дела более интересного и важного, чем развитие экологически безопасной «зеленой» энергетики, способной уже в ближайшие годы обеспечить дешевой электро­энергией не только быстро развивающуюся местную промышленность, но и поделиться ею с другими областями Казахстана.



Хорошо помню тот яркий апрельский день 2013-го, когда водяные потоки мощью 15 кубометров в секунду каждый ринулись по трубам к ГЭС, яростно атаковали лопасти турбин, и генераторы дали первый ток. Я видел счастливое лицо Саида Ахаева, генерального директора ТОО «A&T-Энерго», первой компании, осмелившейся приручить исполинскую силу самого крупного в области хранилища влаги (620 млн. кубометров), радостные глаза главного инженера Шахмурада Алиева, инженера по обслуживанию и ремонту Алишера Джумабаева, оператора-машиниста Максима Антонова и других специалистов, не покидавших станцию с первого дня монтажа оборудования и до ее пуска. Все у них было еще впереди – и пироги, и шишки (это они отлично понимали). Но никто из них в эту ликующую минуту даже не предполагал, что проблема, которая очень скоро обрушится на них, обойдя заранее сочиненные схемы, станет тем самым непредсказуемым испытанием, на которые так щедра жизнь.



В нынешнем году впервые за много лет уровень воды в Тасоткеле неожиданно резко снизился. Что произошло? В 1993 году землетрясение проверило на прочность тасоткельскую земляную плотину. Рассчитанная на 5–6 баллов, она ходила ходуном, дрожала, как насмерть перепуганный большой зверь, не на шутку встревожив обслуживающий персонал. Тогда и приняли решение укрепить плотину и довести объем водохранилища до 800 млн. кубов. Но проект завершили недавно и, возможно, только в будущем году начнут реконструкцию. Потому и «обмелело» на время по распоряжению МЧС это рукотворное море. И, как следствие, снизилось давление на лопасти турбин ГЭС. Вяло работающие, они теперь не могли трудиться в полную силу.



Подобные форс-мажоры только распаляют настоящую деловую активность. Энергетики немедленно нашли выход, заказав на заводе в Китае, где изготавливали оборудование для станции, специальные колеса, которые позволяют турбинам и при небольшом напоре воды выдавать максимум электричества.



…В сверкающем чистотой машинном зале ГЭС чуть тише обычного – работают только две турбины из четырех, на остальных меняют колеса. Модернизацию ведут не торопясь (спешка тут опасна), но и не вразвалку, а «делая медленные движения без перерывов между ними», как сказал бы один из героев книги М. Галлая «Испытано в небе». Отсюда – особая точность, аккуратность, внимательность во всем.



Обслуживают ГЭС круглосуточно четыре смены. Сегодня за пультом управления оператор-машинист Максим Антонов. Помогает ему дежурный электрик, опытный Олег Зинченко.



– Каждые 25 минут поочередно делаем обход машинного отделения, – рассказывает Максим. – Прислушиваемся, не появились ли лишние шумы, не вибрируют ли агрегаты. Следим за температурой воды, охлаждающей масло. Прозеваешь – сгорят подшипники турбин. А это ЧП. Но этого еще не случалось. И, думаю, не случится.



Он славно улыбнулся. Улыбка шла ему, как и белая защитная каска.



– Молод, высок, строен, а главное – голубые глаза, что в нашей работе имеет решающее значение, – шутливо представил Максима генеральный директор товарищества Саид Ахаев. И уже серьезно добавил: «К тому же с высшим специальным образованием. И, представьте, педант. Я имею в виду высочайшую ответственность, которой обладает этот парень».



У директора здесь все – особенные. Вот инженер по обслуживанию и ремонту Алишер Джумабаев. Пять лет учился в Китае. Там и язык освоил. И знания эти очень пригодились, когда китайские специалисты приехали монтировать оборудование ГРЭС. А скоро ему предстоит вновь отправиться в Поднебесную на завод – технические знания и язык необходимо совершенствовать, ведь нынешняя станция – это только начало, разбег.



Каков руководитель, таков и коллектив. А какой он, Саид Ахаев? Давно его знаю.



«С утра запрягся – и до ночи», – это о нем. И ему по душе это, потому что он умеет. Умеет войти в дело. Умеет поставить себя с людьми. Умеет говорить. Умеет слушать. Умеет «отмолотить» бездельника, предпочитая, сколько я помню, делать это с глазу на глаз. Умеет похвалить дельного работника – не часто, весомо, обязательно при всех. Человек сильный, он не боится, что подчиненные окажутся способнее, опытнее его самого. Умеет выдвигать людей, знает, кого выдвигать. Умеет, может быть, самое трудное – не вмешиваться в их распоряжения, если нет в этом крайней нужды…



Вот почему именно он стал у руля руководства ГЭС. Именно ему доверено в ближайшее время построить на Тасоткеле еще две ГЭС, солнечную и ветровую станции, доведя мощность энергетического комплекса до 50 МВт. И трудоустроить десятки местных жителей. И все с помощью государства, подчеркнем это особенно.



Говорили мы с Саидом Ахаевым и о конкуренции: 9 жамбылских проектов стоимостью 390 млн. долларов по использованию возобновляемых источников энергии мощностью 186 МВт, часть из которых успешно реализована, заставляет серьезно думать об этом. Он хорошо помнит слова Нурсултана Назарбаева о том, что достичь высокой конкурентоспособности сегодня невозможно в тепличных условиях господдержки, но непременно в суровой борьбе с конкурентами. Однако и он, и его коллектив знают и другое: в этой борьбе они, как, впрочем, и все их конкуренты, никогда не останутся без поддержки Президента. Недавнее его Послание – еще одно убедительное тому доказательство. И это ощущение позволяет энергетикам спокойно и трезво оценивать настоящее и будущее экологически безопасных альтернативных источников энергии, которым страна придает сегодня стратегическое значение, и вкладывать в работу все силы без остатка. Если существует преемственность идей, традиций и других высоких понятий, то наверняка существует и преемственность каждодневных дел. Без них никакие свершения невозможны, а высокие понятия недолговечны.