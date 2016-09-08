​Тастаксай – уже не преграда

В этом самом отдаленном населенном пункте предгорного сельского округа Турбат проживают порядка двух тысяч человек. И для каждого из них речка Тастаксай была непреодолимой преградой, особенно в распутицу. Люди в буквальном смысле слова оказывались в блокаде, не имея возможности выехать ни в районный центр, ни даже в сельский акимат.

Местные жители отправили в инстанции десятки обращений и заявлений с просьбой возвести переправу через реку. И вот их голос услышан.

На строительство мос­та из областного бюджета было выделено 93,9 млн тенге. Воплотить проект взялось ТОО «ЖБИ-С». Общая длина сооружения составляет 66 м, ширина – 8 м. Мост получился крепким и надежным, по нему беспрепятственно могут передвигаться все виды транспорта.