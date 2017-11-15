Едва в спортивном комплексе «Жекпе-Жек» города Актобе завершился чемпионат Казахстана по дзюдо, собравший ведущих борцов из всех регионов нашей страны, как на татами были приглашены участники розыгрыша Кубка РК по этому виду спорта. Благо все главные силы были на месте. В соревнованиях приняли участие 14 команд.
В мужском разряде успех сопутствовал хозяевам – сборной Актюбинской области. На втором месте – команда Восточно-Казахстанской, на третьем – Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. В женских соревнованиях несколько иная расстановка сил: главный трофей завоевали дзюдоистки Алматинской области, опередившие команду Кызылординской области. А на третью ступеньку пьедестала почета поднялись спортсменки Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.
Не поленились болельщики и арбитры посчитать и личные медали на кубковом турнире. Больше всех золотых наград (4) увезли домой спортсмены Южно-Казахстанской области.