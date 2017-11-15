Едва в спортивном комплексе «Жекпе-Жек» города Актобе завершился чемпио­нат Казахстана по дзюдо, собравший ведущих борцов из всех регионов нашей страны, как на татами были приг­лашены участники розыгрыша Кубка РК по этому виду спорта. Благо все главные силы были на месте. В соревнованиях приняли участие 14 команд.

В мужском разряде успех сопутствовал хозяевам – сборной Актюбинской области. На втором месте – команда Восточно-Казахстанской, на третьем – Павлодарской и Западно-Казахстанской областей. В женских соревнованиях несколько иная расстановка сил: главный трофей завоевали дзюдоистки Алматинской области, опередившие команду Кызылординской области. А на третью ступеньку пьедестала почета поднялись спорт­сменки Южно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей.

Не поленились болельщики и арбитры посчитать и личные медали на кубковом турнире. Больше всех золотых наград (4) увезли домой спортсмены Южно-Казахстанской области.