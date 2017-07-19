Таунхаусы украсят города

В микрорайоне размечено около 120 участков, но 70 из них еще не распределены. Сейчас сюда подводят электрические сети (водоснабжение и канализацию проложили раньше), а уже в следующем году должны появиться таунхаусы. Предполагается, что стоимость дома по пилотному проекту для участника не превысит 120 тыс. тенге за один квадратный метр, правда, это без стоимости инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Окончательные расчеты будут готовы позже.

На то, что новые микрорайоны, отданные под ИЖС, украсят город, рассчитывают и в Аксу – здесь три таких блока, где в общей сложности более 370 участков. Прокладывать инфраструктуру сюда начали еще в прошлом году, а в нынешнем она должна быть готова. Предусмотрено, что дома тут будут типовыми, уже есть 10 эскизных проектов крупнопанельных блочных зданий площадью от 80 до 150 кв. метров, строительство которых будет вестись с использованием продукции павлодарского домостроительного комбината.

Большая часть направлений программы «Нұрлы жер» предусматривает строительство многоэтажек. Например, в текущем году в павлодарском Прииртышье должны ввести в эксплуатацию 5 кредитных домов: по одному – в Экибастузе и Аксу, три – в Павлодаре. Один из них – в областном центре – уже готов, и буквально недавно новоселье отметили 108 семей, вкладчики Жилстройсбербанка.

Как подчеркивают в областном Управлении строительства, для финансирования возведения кредитного жилья будут использованы облигации местного исполнительного органа, при этом возвращенные средства пойдут на новые проекты.

Еще одно направление – арендное жилье без права выкупа для социально уязвимых слоев общества. Из республиканского бюджета региону нынче выделено 1,562 млрд тенге на строительство двух таких домов в Павлодаре, по одному – в Экибастузе и Аксу, в целом это 200 квартир. Стоит отметить, что такой объем запланирован и на будущие годы. Кроме того, уже завершено возведение трех домов в Павлодаре и одного в Экибастузе, начатое по прежним программам через «Байтерек Development». В ближайшее время и здесь должны появиться хозяева.

Всего в 2017 году для Павлодарской области на реализацию программы «Нұрлы жер» предусмотрено 9,6 млрд тенге из всех источников. Местные власти рассчитывают, что за четыре года область сможет обеспечить крышей над головой более 9,5 тыс. семей, а показатель объема ввода жилья ежегодно будет расти на 10%. Это должно существенно сократить число очередников: сейчас в регионе больше 27,6 тыс. человек нуждаются в получении жилья. Еще около 43 тыс. являются участниками системы жилстройсбережений.