Краски степи

Прибыли на место – выгружайся, гуляй, смотри, отдыхай. Именно в таком формате в Восточном Казахстане в свое время начинали экологический туризм. И до сих пор многие компании предпочитают ничего не менять. Хотя одних живописных ландшафтов сегодня мало. Туристы жаждут «фишек», способных удивить, восхитить, развлечь. То есть сделать отдых незабываемым.

– У нас удивительный край, мы с мужем очень любим его, любим свой Западный Алтай, – рассказала жительница Риддера Татьяна Паничук. – И мы подумали: люди, которые будут с нами путешествовать, должны запомнить его на вкус – через этническую кухню. Запомнить на цвет – через ремесло. Мы решили придать поездкам красок.

С ремеслом Татьяна «на ты» с детства. Спасибо бабушкам – от них она переняла секреты шитья, вязания, плетения. Мастер освоила, кажется, все, что относится к понятию хэндмейда – научилась лепить, валять, клеить, расписывать… Как-то увлеклась глиной. Шестилетки, с которыми она работала в школе, с удовольствием месили глиняное «тесто», делали зверушек, кукол, чашки.

Главное хобби Татьяны и ее мужа Григория – путешествия. Сначала они проехали на своей машине по всему Восточному Казахстану, затем стали открывать для себя другие регионы. Идея родилась сама собой: почему бы классное увлечение не превратить в бизнес? Наверняка много таких, кто хотел бы побывать в разных природных уголках.

– Муж придумал яркое название, купили машину побольше, и дело пошло, – рассказала жительница Риддера. – Чтобы было интересней, решили присоединить мастер-классы. Сейчас у людей все внимание отнимают гаджеты. И мне показалось важным, чтобы наши гости увлеклись чем-то реальным. Прикоснулись к ремеслам, которые передавались из поколения в поколение. Я попробовала в поездках давать уроки войлоковаляния. И они так хорошо зашли! Взрослые с увлечением взялись, даже мальчики подключились.

Все туры у Татьяны и Григория условно поделены на две категории – степные и горные. В поездке на Сибинские озера всех без исключения заводит интрига о прошлом этих мест. В 1654 году на возвышенности рядом с озерами был построен буддийский монастырь Аблайкит. В храме стояла золотая статуя Будды в человеческий рост. Ламы молились, выращивали лекарственные травы, вели наблюдения, изучали в богатой храмовой библиотеке философские труды. Позже в результате клановой междоусобицы Аблайкит был захвачен, разрушен. А золотой Будда, если верить легенде, утоплен на дне одного из озер. В этом месте экскурсии, по словам Татьяны, наступает мертвая тишина. Прямо чувствуется, как все в группе настраивают «антенны» – пытаются уловить любой намек, любую подсказку о том, на дне какого именно озера может лежать статуя.

У подножия Калбинского хребта туристам устраивают чаепитие с баурсаками, куртом. На Сибинах водится рыба, поэтому Григорий варит настоящую балык сорпу – в котле, на костре, с дымком. Люди купаются, пробуют уху. Потом наступает время мастер-класса. Участникам поездки рассказывает, как войлок валяли, как его можно обработать, где и какую берут шерсть. Гости за полтора-два часа делают небольшой сувенир, сама атмосфера пропитана этническим колоритом. Каждый радуется, что вернется домой с сувениром, сделанным своими руками!

– На Сибинах я играю на тибетской чаше, – пояснила Татьяна. – Местность, где был буддийский храм, очень интересная, как впадина. Когда играешь на музыкальной тибетской чаше, мелодия дает спокойствие, умиротворение. Можно медитировать.

Большим спросом пользуются поездки в Курчумский район. Сама дорога с калейдоскопом горных, степных, водных пейзажей – отдельное удовольствие. Гости, особенно из других регионов, ловят кайф от экскурсии по Курчуму – селу с большой, яркой, глубокой историей и замечательными открытыми людьми. Здесь вкуснее всего готовят зайсанского судака и сазана. Выращивают лучшие в мире арбузы и дыни – ни капли нитратов. Делают такой кумыс и шелпеки – пальчики оближешь! «Изюминка» маршрута – дельта Черного Иртыша с обилием птиц. Туристы часами зависают в фотоохоте на лебедей, пеликанов, журавлей, гусей, уток. Вода в озере Зайсан теплая, идеальная для купания. Не хочется выходить на берег.

– Мы возим людей на мыс Шекельмес через село Жолнускау, – рассказала Татьяна. – Это очень отдаленное рыбачье село со стопроцентно казахской этникой. У тех, кто приезжает туда в первый раз, столько удивления на лице! Там стоят дома из глины, вся деревня обмазана. Она очень интересная, атмосферная, самобытная.

Обязательная остановка на степной дороге – возле природного сюрприза, месторождения цветных глин Киин-Кериш. По времени экскурсия, как правило, совпадает с полуднем: солнце в зените, пекло, вокруг неземной пейзаж из «вулканов», «кратеров», наслоений! Вместо красок – глина всех цветов от красно-коричневой до бело-голубой. Полное ощущение, что ты реально на Марсе. После дождей и в результате эрозии рисунок постоянно меняется, будоражит фантазию. Больше всего, по словам Татьяны и Григория, от Киин-Кериша заводятся иностранцы. После Европы, где освоен каждый клочок, бескрайний степной простор, чистый горизонт, безлюдность – это новые сильные эмоции. Люди в восторге!

А дальше группу ждет мыс Шекельмес, свежесть Зайсана, теплая вода, купание...

– У нас в дороге предусмотрены разные мастер-классы, чтобы заполнить время, – пояснила жительница Риддера. – Я показываю плетение, завязывание узелков, плетем браслеты. Если это двухдневный тур, провожу урок лепки из глины. Рассказываю, как занимались гончарным делом предки, показываю, как месить, как лепить.

Зачастую занятия с глиной продолжаются в мастерской Риддера, где есть гончарный круг и печь для обжига. Сам процесс нескорый. Ту же чашку нужно правильно выкрутить, убрать все пустоты, иначе при обжиге ее разорвет. Изделию дают высохнуть, затем его разукрашивают, обжигают в черновом варианте, зачищают, натирают воском, покрывают глазурью, снова обжигают… Важно выдержать температурный режим. Если печь сразу жаркая, глина растрескается.

Когда, наконец, человек берет в руки чайную пару, которую сделал сам, он счастлив: «Какая у меня кружка вышла!» Это лучший сувенир на память!

– Главное, наши гости получают навык, – заключила мастер. – Потом, если интерес останется, можно развить умение даже при помощи Интернета.

Так красиво!

Любимое направление риддерского турпредприятия – это горы. Иначе и быть не может: Западный Алтай – один из природных эталонов планеты. Здесь такие уголки, о которых принято говорить: «Увидеть и умереть!» В последнее время, к слову, набирают обороты направления, сочетающие, казалось бы, несочетаемое – экологический и техногенный туризм. Люди ищут экстрима, острых ощущений от посещения заброшенных или даже некогда секретных объектов. Люди хотят стать сталкерами!

В нескольких десятках километрах выше Риддера в горах сохранились, например, полуразваленные строения комендатуры и карцера – эхо сталинской стройки. В 1930-х годах руками заключенных ГУЛАГа было сооружено искусственное Малоульбинское водохранилище с тремя плотинами. Долгое время гидросооружение было засекреченным, дорогу к нему преграждал военный пост. Чем не портал в прошлое?

Еще одна «зона» есть в тайге в верховьях Убы. В 1970-х здесь стояла крупная партия – геологи бурили скважины, искали руду. В горах остались две бетонные штольни с выбитыми датами «1973» и «1978». Рядом промышленный карьер. Штольни затоплены, из одной вытекает ручей. Обе для защиты от диггеров перекрыты бетонными перемычками. Правда, судя по многочисленным постам и фото в соцсетях, это только сильней подогревает искателей приключений. Для молодых людей от 30 и младше, то есть постсоветского поколения, такие туры – как путешествие в загадочное прошлое.

У Татьяны и Григория разработаны маршруты к озерам на Западном Алтае. В Радоновом озере вода ледяная, снег не тает, айсберги все лето плавают. Само название овеяно легендами. Выше есть еще одна «горная слеза», из которой вытекает водопад. Такие кадры потом собирают море лайков в соцсетях. От своей бабушки-травницы мастер переняла знания о целебных растениях. По ходу экскурсии у всех участников группы, что называется, ушки на макушке: все пользуются моментом, чтобы своими глазами увидеть те самые цветочки и корешки, которые и вылечат, и придадут силы.

Гостей угощают традиционной русской кухней – пирогами, чаем, медом. Татьяна играет на варгане – музыкальном инструменте алтайских шаманов. Человек уходит в созерцание, психика разгружается. Есть время подумать о смысле жизни. У этих таежных мест буквально магическая красота.

– Мы показываем уголки, куда мало кто добирается, – пояснила Татьяна. – Когда-то на реке Коровихе и в верховьях Черной и Белой Убы жили староверы. А сейчас здесь обитает только один отшельник. В Коровихе водится хариус, мы ставим на берегу походную баню. В речке между камнями есть колодцы – хорошо купаться после баньки.

Западный Алтай – медвежий угол в буквальном смысле. Топтыгиных здесь немало, все места помечены как их территория. Тем не менее, по словам риддерцев, звери ни разу не потревожили туристов. «Тайга есть тайга, мы подготовлены к любой ситуации, есть средства отпугивания, – пояснил Григорий. – Но мы природу не обижаем, и природа не обижает нас».

Как правило, гости, попробовавшие разок такие эко- этнопутешествия, становятся постоянными клиентами. Самый часто задаваемый вопрос: «А куда мы еще поедем?»

Для особенных людей

У семейного турредприятия есть конкретная цель. Среди учеников рукодельницы немало детей с диагнозом ДЦП. Родители специально водят их на войлоковаляние, гончарное дело и другие ремесла, чтобы развивалась мелкая моторика. Чем подвижнее и гибче пальчики, тем успешнее идет психическое развитие, выше познавательные способности. Обычные дети замечательно общаются с особенными, становятся друзьями, расширяется круг знакомств. В какой-то момент по просьбе родителей Татьяна и Григорий стали брать особенных деток в свои поездки. И ощутили, насколько те нуждаются в ярких эмоциях!

– В прошлом году с нами поехала девушка с ДЦП, очень хотела увидеть Сибины, – поделилась подробностями мастер. – Пока группа была со мной на экскурсии, муж привез ее к маленькому озеру с кувшинками. Поставил раскладной стул. Она сидела, любовалась. Говорит: «Я так отдохнула!» Этим людям не так много надо, чтобы почувствовать себя путешественниками.

Семейная туристическая компания возит для туристов с ДЦП специальный инвентарь – раскладные кресла, палатки, надувные матрасы. Люди с особенностями часто стесняются, им трудно попросить кого-то о помощи. Татьяна с Григорием научились уже без слов понимать, когда нужно помочь добраться, например, до берега, искупаться. Но есть проблема, которую семейная пара не в силах решить в одиночку. Для туристов с ограниченными возможностями необходима большая машина, оборудованная. Риддерцы попытались подать заявку на грант, но получили ответ: две трети от необходимой суммы должны составить их собственные средства. Плюс автомобиль должен быть стопроцентно новым, с конвейера. Для малого бизнеса это заведомо невыполнимые условия.

– Мы очень хотим помочь людям с особенностями, – заметила Татьяна. – Когда человек сидит дома и вдруг ему открывается возможность познать мир, это дорогого стоит. Эти люди очень жадные до впечатлений. И очень благодарные. Мы надеемся, что наш проект поддержат спонсоры.

Еще одна задача – сертифицировать ридддерскую глину, идеальную для мастер-классов по гончарному делу. Это бежевое, очень пластичное сырье, которое есть у каждого местного жителя во дворе. Татьяна эту глину замачивает, пропускает через решето, чтобы очистить от камней. Продавливает в жидком виде через женский чулок. Подсушивает до состояния комка. И дальше, по ее словам, это роскошный материал: при обжиге в печи он практически не разрывается, изделия получаются прекрасными.

– Это наша местная казахстанская глина, я умею ее перерабатывать, делать из нее гончарные поделки, – рассказала мастер. – Она у нас под ногами, не надо покупать. Но я не могу ее сертифицировать. Мне отказывают под предлогом, что в мастерской нет серийного выпуска продукции. Что творческим работам невозможно присвоить код. Поэтому для занятий мне по-прежнему приходится покупать сертифицированную красную.

Спрос на эко- этнотуры растет год от года. Заявок на поездки столько, что в семейной компании уже планируют принять несколько сотрудников.

– Мы начали свое дело просто из любви к родному краю, сами, – отметила жительница Риддера. – Мы не углублялись в то, кто нам поможет, чем государство поддержит. Бизнес растет понемногу, медленно.

К слову, риддерцы убеждены, что именно на Западном Алтае нужно развивать туристический кластер на высоком уровне, круглогодичный. Здесь чистый воздух, чистые реки, чистые горы, невероятно интересное историческое прошлое и природное разнообразие.

– Много желающих, в том числе иностранцев, которым интересно погрузиться в местную культуру, в этническую атмосферу, – заключила мастер. – В Риддере много тех, кто профессионально организовывает путешествия. И еще больше направлений, которые пока не освоены.