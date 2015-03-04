Тайказан: эстафета продолжается Свежий выпуск 758 Вадим МАХИН, Алматы

Эстафета добра, мира и согласия – так характеризуется республиканская эстафета, старт которой был дан 6 февраля в Астане на торжественной церемонии открытия года АНК. В Алматы она пришла из Восточного Казахстана. Символом акции является Тайказан. Небольшой по размеру с золотым отливом и национальным орнаментом по окружности, он олицетворяет собой единство и благополучие народа. В церемонии передачи эстафеты приняли участие депутаты Мажилиса Парламента и маслихата Алматы, представители городского филиала партии «Нур Отан», респуб­ликанские и городские этнокультурные объединения, ветераны Великой Отечественной войны, руководители НПО и молодежных организаций.

На открытии торжества руководитель управления внутренней политики Алматинского городского акимата Санжар Бокаев и руководитель секретариата АНК города Маргарита Абдалиева отметили, что именно в Алматы была образована ассамблея, и здесь состоялась ее первая сессия. В настоящее время и АНК, и казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия и толерантности стали «визитной карточкой» Казахстана в мировом сообществе.

Зрителям была представлена театрализованная композиция «20 добрых дел». В сценках и импровизированных миниатюрах молодые волонтеры рассказали, какую большую помощь они оказывают ветеранам войны, детям, оставшимся без родителей, многодетным семьям, инвалидам, представителям других категорий населения. Была организована выставка ремесел разных этнических культур. Великолепную программу с лирическими песнями и зажигательными танцами показали самодеятельные артисты казахского, немецкого, греческого, азербайджанского, татарского и других этнокультурных центров.

В торжественной обстановке Тайказан был передан представителям Жамбылской области, которые заверили, что продолжат добрые дела, посвященные юбилею ассамблеи.



