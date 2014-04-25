Тайко, сямисэн и айкидо

Фестиваль, который проходит в Алматы с наступлением весны уже в восьмой раз, собрал множество гостей. В первый день - День японского кино - гости кинотеатра «Цезарь» увидели три разножанровых фильма, во второй - с удовольствием окунулись в атмосферу притягательной восточной культуры, больше узнали о традиционных и современных видах искусств, о музыке, танцах, кухне и новейших технологиях островного государства. В церемонии открытия принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК Камохара Масаёси.

- Большинство казахстанцев имеет представление о традиционной японской культуре, - сказал он. - Другое дело - кино, и на этот раз мы представляем сов­ременную сторону жизни нашей страны.

Господин посол напомнил, что два года назад Казахстан и Япония отметили 20-летнюю годовщину двусторонних дипломатических отношений. Благодаря усилиям Президента ­Нурсултана Назарбаева Казахстан доказал свою состоятельность всему мировому сообществу. Сегодня идет сотрудничество между странами и в экономической сфере, и в области ядерной безопасности.

День японского кино начался показом драмы «Айки», снятой на пленку. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о возрождении человеческого духа через боевое искусство айкидо. Зал, где собрались и люди старшего возраста, и молодежь, реагировал на несчастья главного героя, как на свои. Интересно, что именно благодаря пленке картина сохранила живость, глубину переживаний и реальность происходящего.

Зрители увидели и один из последних фильмов японского режиссера Ёити Хигаси «Мой грандпа», признанный лучшей азиатской лентой Всемирного кинофестиваля в 2003 году, и фильм ужасов с комедийным подтекстом «Бояки». Согласитесь, японские фильмы имеют свою изюминку, их отличают удивительная искренность и правдивость, доброта и внутренний свет. Именно таким вспоминается в связи с этим фильм прош­лого фестиваля «Электричка Ханкю. Чудо за 15 минут». Надо сказать, что, по словам К. Масаёси, японское правительство не поддерживает производство художественных фильмов, и молодые кинокомпании обычно сами ищут средства или заручаются поддержкой спонсоров.

...Во второй день фестиваля в музее яблоку негде было упасть. Особенно стоит отметить выступление группы барабанщиков «Оэдо-дайко» - специальных гостей Дней культуры Японии из Кыргызско-японского центра человеческого развития. Гости оценили и группу танцоров, выступающих в уникальном стиле «Ёсакой Соран». Для этого танца характерны традиционные японские танцевальные движения в сочетании с современной энергичной музыкой. Обязательным атрибутом исполнения являются наруко - небольшие деревянные трещотки, которыми танцоры активно себе аккомпанируют. Интересно, что ежегодный фестиваль «Ёсакой Соран» проводится в Саппоро (Япония), исполняется под музыку соран - традиционные песни рыбаков - и собирает команды со всего света. По сердцу посетителям нынешнего праздника пришлось и выступление казахстанского исполнителя на традиционном японском музыкальном инструменте сямисэн Торегали Айтмурата.

Гостей порадовали мастер-классы по оригами (искусство складывания фигур из бумаги) и каллиграфии, надевание юката (вид летней одежды), демонстрация японского электромобиля и розыгрыш призов от Казахстанского клуба любителей Японии Qazaq Japon Kluby, изыс­канная чайная церемония и домашняя японская кухня. Малыши, которых учили готовить рисовые колобки «Онигири», старательно лепили их и тут же клали себе в рот.

- Мы каждый год всей семьей приходим на фестиваль, - делится со мной молодая мама Айжан Муратова, - нам близки и понятны самобытность этой страны, ее культура, красота традиций. Мы и фильмы все посмотрели. Так что для нас ежегодное посещение фестиваля тоже стало маленькой семейной традицией.

Наталья СЛАВИКОВА

фото Юрия БЕККЕРА