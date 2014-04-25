Культура
Тайко, сямисэн и айкидо

Фестиваль, который проходит в Алматы с наступлением весны уже в восьмой раз, собрал множество гостей. В первый день - День японского кино - гости кинотеатра «Цезарь» увидели три разножанровых фильма, во второй - с удовольствием окунулись в атмосферу притягательной восточной культуры, больше узнали о традиционных и современных видах искусств, о музыке, танцах, кухне и новейших технологиях островного государства. В церемонии открытия принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК Камохара Масаёси.

- Большинство казахстанцев имеет представление о традиционной японской культуре, - сказал он. - Другое дело - кино, и на этот раз мы представляем сов­ременную сторону жизни нашей страны.

Господин посол напомнил, что два года назад Казахстан и Япония отметили 20-летнюю годовщину двусторонних дипломатических отношений. Благодаря усилиям Президента ­Нурсултана Назарбаева Казахстан доказал свою состоятельность всему мировому сообществу. Сегодня идет сотрудничество между странами и в экономической сфере, и в области ядерной безопасности.

День японского кино начался показом драмы «Айки», снятой на пленку. Лента основана на реальных событиях и рассказывает о возрождении человеческого духа через боевое искусство айкидо. Зал, где собрались и люди старшего возраста, и молодежь, реагировал на несчастья главного героя, как на свои. Интересно, что именно благодаря пленке картина сохранила живость, глубину переживаний и реальность происходящего.

Зрители увидели и один из последних фильмов японского режиссера Ёити Хигаси «Мой грандпа», признанный лучшей азиатской лентой Всемирного кинофестиваля в 2003 году, и фильм ужасов с комедийным подтекстом «Бояки». Согласитесь, японские фильмы имеют свою изюминку, их отличают удивительная искренность и правдивость, доброта и внутренний свет. Именно таким вспоминается в связи с этим фильм прош­лого фестиваля «Электричка Ханкю. Чудо за 15 минут». Надо сказать, что, по словам К. Масаёси, японское правительство не поддерживает производство художественных фильмов, и молодые кинокомпании обычно сами ищут средства или заручаются поддержкой спонсоров.

...Во второй день фестиваля в музее яблоку негде было упасть. Особенно стоит отметить выступление группы барабанщиков «Оэдо-дайко» - специальных гостей Дней культуры Японии из Кыргызско-японского центра человеческого развития. Гости оценили и группу танцоров, выступающих в уникальном стиле «Ёсакой Соран». Для этого танца характерны традиционные японские танцевальные движения в сочетании с современной энергичной музыкой. Обязательным атрибутом исполнения являются наруко - небольшие деревянные трещотки, которыми танцоры активно себе аккомпанируют. Интересно, что ежегодный фестиваль «Ёсакой Соран» проводится в Саппоро (Япония), исполняется под музыку соран - традиционные песни рыбаков - и собирает команды со всего света. По сердцу посетителям нынешнего праздника пришлось и выступление казахстанского исполнителя на традиционном японском музыкальном инструменте сямисэн Торегали Айтмурата.

Гостей порадовали мастер-классы по оригами (искусство складывания фигур из бумаги) и каллиграфии, надевание юката (вид летней одежды), демонстрация японского электромобиля и розыгрыш призов от Казахстанского клуба любителей Японии Qazaq Japon Kluby, изыс­канная чайная церемония и домашняя японская кухня. Малыши, которых учили готовить рисовые колобки «Онигири», старательно лепили их и тут же клали себе в рот.

- Мы каждый год всей семьей приходим на фестиваль, - делится со мной молодая мама Айжан Муратова, - нам близки и понятны самобытность этой страны, ее культура, красота традиций. Мы и фильмы все посмотрели. Так что для нас ежегодное посещение фестиваля тоже стало маленькой семейной традицией.

Наталья СЛАВИКОВА
фото Юрия БЕККЕРА

Популярное

Все
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Требования для прибывающих в Казахстан меняются с 5 мая
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в Алматы – СМИ
Новые месторождения нефти и металлов ищут в Казахстане
Как привлечь казахстанцев к службе в армии, придумали в Минобороны
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
"Прокуроры в шоке от записей с камер": воспитанников Центра соцобслуживания истязали в Актобе
Токаев – о языковой политике в Казахстане: Конституция дает четкий ответ на этот вопрос
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Президент поручил акиму Жамбылской области увеличить доходы населения
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау

Читайте также

Культура , США
О совместных планах с продюсером Lady Gaga объявил Димаш Ку…
Культура
Что писали торговцы, искатели приключений и миссионеры о жи…
Президент , Культура
Президент наградил Олега Ли орденом "Барыс"
Культура
Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора пе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]