​Тайна девятой планеты

Уже установлено, что это небесное тело, которому до сих не дано имя, огромно по своим размерам. Но что собой представляет новая планета – пока загадка. Об открытии стало известно в конце января, когда два астронома из Калифорнийского технологического института в Пасадене – Майкл Браун и Константин Батыгин (в недавнем прошлом россия­нин) – заявили, что в Солнечной системе есть еще одна, девятая планета. Дело в том, что ранее считавшаяся самой последней планета Плутон, бывшая девятой по счету, решением ученых исключена из планетного списка из-за своих малых габаритов.

Новая планета найдена благодаря математическому анализу возмущений, которые испытывают множество ледяных тел из так называемого Пояса Койпера. Расчеты показали, что размер новой планеты примерно равен размеру Нептуна, а масса ее в 10 раз больше массы Земли. В силу большой удаленности от Солнца планета не видна и делает полный оборот вокруг него за 10–20 тысяч лет!

Мы попросили прокомментировать событие руководителя лаборатории физики Луны и планет Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова, доктора физико-математических наук, профессора Виктора ТЕЙФЕЛЯ.

– Виктор Германович, казалось бы, наша Солнечная сис­тема уже хорошо изучена, и все-таки возникают такие сенсации. Почему?

– Не так легко обнаруживать очень удаленные небесные тела планетного типа. Скажем, тот же Плутон, который до недавнего времени считали планетой, пос­ле того как современные методы исследования позволили уточнить его размеры (оказалось, что они даже меньше Луны), был переведен в категорию планет-карликов. Таких малых объектов довольно много в нашей Солнечной системе, находятся они в так называемом Поясе Койпера, расположенном примерно на расстоя­нии Плутона, где уже обнаружены десятки объектов. Причем несколько достаточно крупных.

И за пределами Пояса Койпера тоже могут существовать какие-то тела. Но их поисками, можно сказать, не занимались, пока не было установлено, что движение тел в этом поясе несколько отличается от расчетного. Это может быть связано с наличием каких-то возмущений со стороны другого, пока неизвестного тела. Кстати, в свое время так был открыт Нептун.

– То есть он тоже был математически вычислен?

– Да, он был открыт не по наб­людениям, а на основании тех отклонений в движении Урана, которые наблюдали астрономы. И после проведенного анализа французский астроном Урбан Леверье в 1846 году вычислил эту планету. Причем тогда не было компьютеров. Все расчеты он делал на бумаге. Тем не менее ему удалось произвести точнейшие расчеты, на основании которых вскоре после этого астроном Берлинской обсерватории Иоганн Галле обнаружил предполагаемую планету.

– Новую планету тоже пока никто еще не видел?

– Чтобы ее увидеть, нужны очень мощные телескопы. Расстояние до новой планеты равно примерно 200 астрономическим единицам. Чтобы перевес­ти это значение в привычную нам шкалу, цифру 200 надо умножить на 150 миллионов километров. Другими словами, планета отдалена от Земли на миллиарды километров! При этом неизвестно, какой у нее может быть отражательная способность. Если поверхность ледяная, то она сильнее отражает солнечный свет, и значит, более яркая. Поэтому и большая вероятность ее обнаружить. А если поверхность темная, то увидеть будет сложнее. Но скорее всего, на поверхности этой планеты льды, как, например, на Плутоне – замерзший метан. Когда Плутон приближается к Солнцу, метан начинает испаряться. И хотя атмосферы у Плутона нет, но за счет таких испарений небольшое количество газа присутствует. Что-то подобное, хотя и в меньшей степени, может быть и на новой, неизвестной еще для нас планете.

– Ей даже имя пока не дано.

– Она, действительно, пока безымянная. Хотя, как мне представляется, ей следовало бы дать имя из греческой мифологии, чтобы сохранить преемственность в названии планет нашей Солнечной системы.

– Виктор Германович, а какие интересные открытия еще были сделаны астрономами в последнее время?

– Совсем недавно были обнародованы очень интересные видеозаписи облета планеты Церера. Это карликовая планета, которая находится в поясе астерои­дов между орбитами Юпитера и Марса. В диаметре она всего 900 с лишним километров. Причем открыта она была еще в конце XVIII века, и поначалу ее считали астероидом. Поверхность ее примерно такая, как на Луне – вся изрыта кратерами. Миллио­ны лет назад, в период ее формирования, происходила бомбардировка метеоритами, которые и испещрили всю ее поверхность. Но что интересно – в отличие от других астероидов, которые имеют самые причудливые формы, например, гантели или банана, Церера – круглая, как наша Луна.

– Правда ли, что между Марсом и Юпитером была еще одна планета – Фаэтон, которая по каким-то причинам была уничтожена?

– Существует гипотеза, что этот пояс астероидов образовался в результате гибели одной из планет, которую условно назвали Фаэтоном. Но есть и другая гипотеза – миллиарды лет назад на этом месте не смогла сформироваться планета, и это планетное вещество образовало ныне существующий пояс астероидов.

К числу интересных астрономических работ последних лет я бы отнес исследования ядер комет. Дело в том, что при наб­людении с Земли не было возможности рассмотреть кометное ядро, потому что оно скрыто комой – облаком пыли и газа, которые его окружают.

– А в чем научный интерес исследования ядер кометы?

– Эти тела очень древние. Они образовались, когда формировалась наша Солнечная система. Как считается сейчас, большая часть таких ледяных тел находится в так называемом Облаке Оорта – самой отдаленной части нашей Солнечной системы, значительно дальше новой планеты. А так как вопрос о возникновении жизни на Земле до сих пор окончательно не решен, есть гипотеза, что жизнь на нашу планету могла быть занесена кометами, которые блуждают в глубинах космоса и могут сохранять какие-то органические вещества, вплоть до мик­роорганизмов в течение миллионов лет. Но сейчас формируются достаточно убедительные новые теории, согласно которым жизнь на Земле при определенных условиях могла сформироваться в первичном океане.

– Ни на одной из планет Солнечной системы признаков жизни так и не было найдено?

– На Марсе пытались искать жизнь. Такая задача и сейчас стоит, но эта жизнь может быть только на уровне микроорганизмов. Сейчас наибольшими кандидатами на существование жизни в Солнечной системе являются два спутника: Юпитера – Европа и спутник Сатурна – Энцелад. Их внешняя поверхность – ледяная кора толщиной в десятки километ­ров, под которой находится океан. Скажем, как у нас подо льдами Антарктиды в океане существуют различные живые организмы, так есть предположение, что какая-то органическая жизнь может существовать и в подледных океанах Европы и Энцелада.

Сейчас выдвигается еще одна весьма оригинальная гипотеза о том, что на Венере, температура поверхности которой очень высока – до 400 градусов, поэтому жизнь невозможна, но в верхних слоях атмосферы есть относительно холодные облака, где могут присутствовать какие-то микроорганизмы. Ведь и на Земле на высоте в 40 км были обнаружены бактерии, это дает основание предполагать, что подобное может существовать и на других планетах.

– То есть неожиданностей может быть очень много даже на, казалось бы, неплохо изученных соседних планетах?

– Лунатиков и марсиан мы, конечно, не обнаружим. Это точно. Потому что никаких следов развитой цивилизации ни на Марсе, ни на Венере, ни на Луне, где побывали спускаемые аппараты, нет. Если бы такие следы были, то уже были бы обнаружены. Но микроорганизмы, конечно, могут быть найдены. И если подобное произойдет, то это станет выдаю­щимся открытием.