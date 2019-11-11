​Тайна кургана

Еще 2 года назад сотрудники ТОО «Археологическая экспедиция» обнаружили 46 сакских курганов в зоне реконструкции и строительства автомагистрали Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск. Тогда новая дорога была еще на стадии проектирования, но ученые забили тревогу в связи с возможным разрушением исторических памятников. Сог­ласно проекту предусматривалось значительное расширение дорожного полотна, что представляло серьезную опасность для сохранности курганов.

С учетом результатов археологической разведки и рекомендаций ученых инженеры ТОО «Каздорпроект» несколько раз меняли ось автодороги, чтобы максимально уменьшить вредное воздействие на объекты историко-культурного наследия. В итоге удалось отделить от зоны строительства 19 курганов, на которых нынешним летом и в начале осени по согласованию с управлением культуры Алматинской области был проведен комплекс научно-исследовательских работ.

Согласно историческим данным, по территории Аксуского района Жетысу некогда пролегала одна из веток так называемого северного участка Великого шелкового пути. Здесь расположены могильники, а также руины городища Сагабуйен, которое в X–XI веках служило караван-сараем. Как рассказал руководитель фонда «Наследие кочевой цивилизации», этнограф Батыржан Сейдомар, на развалинах постоянно находят осколки старинной посуды из керамики, но серьезных раскопок не было. И эта земля еще не раскрыла свои тайны.

Проведенные нынче археологические изыскания показали, что основная часть погребений, датируемых ранним железным веком, была разграблена еще в древности, а некоторые курганы повреждены дорожно-строительными работами в советский период. Однако, по словам археолога Сергея Ярыгина, ряд находок, обнаруженных на раскопках могильников Сагабуйен, Сагакурес и Таусамалы, позволил сделать их культурную и хронологичес­кую интерпретацию.

Наибольший интерес ученых вызвал погребально-поминальный комплекс, расположенный близ села Таусамалы. На одном из нетронутых грабителями курганов на глубине 1,7 м найдены кувшины и фрагменты керамики, украшения из тонкой золотой фольги, элементы конской сбруи, каменная ступка. Возраст последней – несколько тысяч лет.

Эти ценные исторические артефакты недавно были привезены в Талдыкорган и переданы в дар Областному историко-краеведческому музею им. М. Тыныш­паева. По словам заместителя директора ТОО «Археологичес­кая экспедиция» Шынгыса Кудабаева, находки можно отнести к сакско-усуньской эпохе. Помимо различных предметов быта особую ценность представляют найденные скелеты мужчины и женщины, а также костные останки трех лошадей.

По оценкам ученых, подобный погребальный обряд в форме двойного захоронения в каменном ящике не характерен для исторических памятников Жетысу. Культурные параллели прослеживаются с могильниками Саяно-Алтайского региона, такими как Берель в Восточном Казахстане и курганы долины реки Уландрык в России. Обнаруженные посуда и ювелирные изделия также имеют аналоги с памятниками пазырыкской культуры Горного Алтая и саг­лынской культуры Тувы.

Словом, такие археологичес­кие находки на территории Алматинской области встречаются впервые. Они отличаются от культурного слоя региона и, по мнению экспертов, связаны с кочевниками из Сибири и Алтая, проникшими в Семиречье в IV–III вв. до н. э.

К сожалению, могильник, получивший название «Таусамалы», был наполовину разрушен, и археологам пришлось изучать только его сохранившую­ся часть. Тем не менее результаты раскопок дают основание полагать, что и другие курганы в этой местности могут скрывать множество ценных артефактов. Учеными уже подготовлен научный проект по выявлению и детальному исследованию памятников пазырыкской культуры. Это позволит реконструи­ровать многие не известные ранее исторические процессы, происходившие в далеком прошлом в Жетысу.