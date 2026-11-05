Тайна, скрытая в кувшине

Выставки,Музеи
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В новой экспозиции Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея представлены 13 кувшинов

Фото предоставлено сотрудниками музея

Разных форм и цветов, с нанесенным орнаментом и гладкие, хорошо сохранившиеся и буквально собранные из черепков – все они относятся к эпохам бронзового и раннего железного веков. Эти керамичес­кие сосуды были обнаружены в ходе археологических раскопок в Таксае, Карасу, Жайыке, Пойме, Кырыкобе и Сегизсае. 

Главная цель выставки – показать результаты научного исследования древних экспонатов. В этом году на руководство музея вышли ученые японского университета Мэйдзи, предложившие исследовать керамические кувшины. В проекте приняли участие и специа­листы Института археологии им. А. Х. Маргулана. Всего обследовали 129 кувшинов. На 13 из них были выявлены следы от зерен, которые при изготовлении сосудов впечатались в мягкую глину. По предварительным данным, это могло быть просо, ячмень или рис. Этот факт позволяет по-новому взглянуть на историю древнего земледелия и хозяйственной дея­тельности населения нашего региона в тот период. 

– Ученые предположили, что некоторые сосуды сделаны в южных регионах. Особый интерес представляет кувшин, обнаруженный археологом Денисом Марыксиным на территории Теректинского района и относящийся к бронзовому веку, примерно к XVI–XV векам до нашей эры. То есть более трех с половиной тысячелетий назад наши предки уже развивали гончарное дело и выращивали зерновые культуры, – рассказывает директор музея Жантас Сафуллин. 

Работа ученых на базе музея зафиксирована на видео. Отчеты по ней, в том числе итоги исследований в университетских лабораториях, специалисты предоставят позже. Эти данные с подробным описанием и фотографиями каждого экспоната будут оформлены в отдельный каталог. 

#ЗКО #выставка #музей #артефакт

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