Тайна старого колодца

Общество
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Бек Нигметов, Акмолинская область

Ниши для бизнеса – рядом, нужно только увидеть, как развивать туризм в сельской местности.

Полученный от государства грант в размере 5 млн тенге помог предпринимательнице Ляйле Кожамжаровой открыть базу отдыха. И уголок природы для ее создания нашелся не за тридевять земель, а за окраиной села Коргалжын на берегу реки Нуры. Сюда и раньше люди приходили, чтобы полюбоваться видами реки, побродить по берегу, посидеть с удочкой. Ляйля Кожамжарова решила создать здесь всю необходимую для комфортного отдыха инфраструктуру.

Торжественное открытие базы отдыха состоялось в нынешнем году. До этого в течение двух лет шло строительство гостевых домиков, бани, столовой, кухонного блока. Минувшим летом база отдыха успела принять туристов, которые смогли оценить казахскую национальную кухню, красоты природы. Внимание гостей привлек и объект, связанный с историей этих мест.

Речь идет о старинном глубоком колодце, чей точный возраст назвать не взялась и сама хозяйка базы. Она рассказала, что колодец действующий, правда, пока что вода из него идет на технические нужды. Возможно, после установки фильтров и проведения лабораторных анализов ее можно будет использовать для приготовления пищи.

Как сообщили в Коргалжынском районном акимате, туризм является одним из приоритетных направлений для района. Здесь есть красивые природные места, и нужны только энтузиасты развития турбизнеса. Такие, как Ляйля Кожамжарова, которая смогла при помощи государства успешно реализовать свой проект.

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