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Казахстанская земля славится своими уникальными акваториями. Взять хотя бы озеро Балхаш на юго-востоке страны. Его особенность заключается в химическом составе воды: в одной части она практически пресная, а в другой – солоноватая. Или Каспийское море – самое крупное бессточное озеро в мире, разлившееся на стыке Европы и Азии и названное морем из-за своих размеров и котлована, сложенного земной корой океанического типа. Сюда же можно отнести и высокогорное озеро Кокколь в Жамбылской области, которое называют «дышащим» из-за звуков, возникающих благодаря перемещению воды в разветвленной сети подводных пещер. Последнее сравнивают со знаменитым озером Лох-Несс, поскольку по одной из легенд здесь обитает водяной дух Айдахар, имеющий, как и шотландское чудовище, облик доисторической рептилии. Что же касается родника Аулие-Бастау, то о нем известно совсем немного, но и этого вполне достаточно, чтобы относиться к нему с особым почтением.

Городская история

Но прежде чем говорить о ключе, необходимо рассказать об одноименном древнем городище, вблизи которого и находится этот удивительный источник, поскольку считается, что они тесно связаны между собой.

Развалины населенного пунк­та расположены в Жамбылском районе примерно в 3 км от села Айша-биби и в 25 км к западу от Тараза. Первые официальные исследования здесь проводились в советскую эпоху археологами Е. Агеевой и Г. Пацевичем. В 1978 году место изучено специалистами Жамбылского областного историко-краеведческого музея. Ранее побывал здесь и академик, востоковед и тюрколог Василий Бартольд, который упоминал об этом городище в своем отчете о поездке в Центральную Азию по Великому шелковому пути. Только называл он его Абдуррахман. Старший научный сотрудник государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники Древнего Тараза» Анна Крокошева предполагает, что, возможно, это имя человека, который похоронен там или некогда жил в этом месте, возможно, был смотрителем. В любом случае считается, что именно под таким названием городище было известно в XIX веке.

Сохранившиеся развалины, датируемые VI–XIII веками, относятся к эпохе Караханидов и состоят из двух частей – западной и восточной. Западная представляет собой площадку со сторонами 85 и 87 м с закруг­ленными углами. В ее центре расположен холм диамет­ром около 20 м, по краям которого местами сохранились фрагменты укрепительной насыпи. Восточная часть – это каменный массив с сохранившимися остатками земляного вала. Вокруг городища в радиусе 1 км можно увидеть целый ряд сильно оплывших бугров – все, что осталось от замков, усадеб и поселений. Также проглядываются курганы – захоронения кочевников. Во время раскопок здесь найдено множество предметов неполивной керамики. Поднявшись на один из главных холмов, можно увидеть прямо под ногами их осколки. Потомки здешнего смотрителя возвели на возвышенности небольшой мавзолей, где обнаружено захоронение хана Батыра. К сожалению, никакой информации об этом человеке, кроме надписи, высеченной на камне, нет. Но можно предположить, что это был непростой человек, поскольку люди сюда приходят, чтобы поклониться и попросить о самом сокровенном. Вокруг могилы, словно немые стражники, стоят обвязанные лентами и платками столбы и деревья.

– Вероятнее всего, в свое время это место служило некой перевалочной базой для отдыха торговцев и путешественников, следовавших по Великому шелковому пути, – предполагает А. Крокошева. – Караваны делали привал через каждые 15–20 километров. Как правило, они останавливались там, где была в первую очередь вода. И похоже, что здешние грунтовые воды поднимались на поверхность уже в тот период, и именно поэтому здесь возник небольшой город, один из множества на пути.

Чудотворная вода

Прямо из-под руин древнего города, с его западной стороны, бьют несколько родников, имеющих общее название Аулие-Бас­тау. Их бассейны соединились между собой, образовав за многие годы целое озеро. По одной из множества легенд именно здесь возлюбленную правителя Тараза Карахана Айшу-биби укусила змея.

Местные жители уверены, что вода обладает целебными свойствами, поэтому источник и считают святым. По народным поверьям эти лечебные свойства ей дает святой дух. Многие жамбылцы убедились в чудотворном действии родниковой воды на собственном опыте. Один из них – житель Тараза Жуманали Торебеков.

– Долгое время у меня были проблемы с желудком, – рассказывает он. – Никакие лекарства не помогали. Но однажды меня пригласили в гости родственники, которые живут неподалеку от Аулие-Бастау. Меня напоили родниковой водой, сказали взять еще с собой и регулярно пить ее дома. Я и набрал в бутылки два литра воды, которые понемногу пил дома как лекарство. Уже через пять-шесть дней я почувствовал заметное улучшение. С тех пор прошло около восьми лет. Жалоб нет. Теперь, как бываю там, всегда беру с собой воду из святого источника. Говорят, что эта вода способствует и скорейшей регенерации тканей. Кроме того, знаю, что, искупав ребенка в этой воде, мои знакомые вылечили у него даже тяжелое кожное заболевание.

Лабораторный анализ, сделанный учеными Научно-исследовательского института кардиологии и внутренних болезней, показал, что в ключевой воде содержатся около 17 видов полезных для организма минералов и микроэлементов, включая жизненно важные – йод, магний, кремниевую кислоту, кальций и другие. Поэтому неудивительно, что некоторые готовы проехать сотни километров, чтобы набрать целебной воды. Примечательно, что температура воды в акватории всегда постоянная: +16 градусов.

По словам местных жителей, первыми особенность этого источника много лет назад заметили чабаны: больные овцы, переночевавшие на берегах водоема, чудесным образом выздоравливали. Сегодня сюда на оздоровление приезжают сотни людей. Появился даже определенный обряд погружения в озеро, согласно которому человек должен входить в воду, оставляя в ней душевную боль и физический недуг, а выходить после троекратного погружения в нее с головой. Говорят, что тем, кто приезжает сюда с чистым сердцем и верой в душе, обязательно становится легче.

В настоящее время Аулие-Бас­тау является местом паломничества. Сюда приезжают многие. Не только жамбылцы, но и жители других регионов страны, а также соседнего Кыргызстана. Особенно многолюдным родник становится во время Крещения. Православные приезжают сюда целыми семьями. Зачастую здесь можно заметить просто отдыхающих. Это хорошее место, где в жаркую погоду путнику можно посидеть в тени деревьев, выпить живительной воды и окунуться в прохладу акватории.

Но за пребыванием на роднике многочисленных паломников и отдыхающих скрывается одна большая проблема, которая в последние годы стала обращать на себя внимание. Речь идет о загрязнении святого источника. Время от времени в прессе появляются призывы к тому, что его необходимо спасать. Большинство приезжающих сюда не заботит экологическое состояние родника. Многие оставляют после себя груды мусора, причем его можно увидеть как на побережье, так и в воде. Сегодня вокруг чаши родника поредели деревья и насыпаны валы из шлаковых отходов. Так недолго и лишиться столь уникального целебного источника. Во-первых, если спиливают деревья возле родников, то они постепенно высыхают. Уже сегодня уровень воды заметно снизился. Во-вторых, из-за дождей эти груды мусора, несомненно, попадут в воду. Тогда о каких целебных свойствах можно вообще говорить? А ведь водоем буквально на днях включен в список объектов одного из двух туристических маршрутов для гостей предстоящей Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Сегодня люди почему-то не хотят понимать, насколько бережно нужно относиться к природе, они забывают заветы предков.

– У казахов испокон веков было метафорическое сопоставление природы и человека, – говорит Жуманали Торебеков. – Это исходило из кочевого образа жизни, близкого к природе. Именно поэтому все необыкновенные явления почитались как святые и служили объектами поклонения. Считается, что большое несчастье может поразить человека, если он губит подобные природные святыни.

Правда, надо отдать должное некоторым молодежным объединениям, которые не раз проводили здесь экологические акции по санитарной очистке родника.

В связи с этим вспоминается фрагмент из статьи известного российского журналиста Ярослава Голованова об отношении мексиканцев к своим историчес­ким памятникам, в частности к древнему городу Теотиуакану: «Пирамиды не «посещали», тут просто жили – гуляли, отдыхали. Не было никаких ограждений, предупреждений «Не курить, не сорить!»… Ни разу не видел надписи на древних камнях типа «Хуан + Мария. Мы тут были». Перед памятниками не благоговели. Их просто уважали».

И нам важно помнить: Аулие-Бастау – это настоящий природный дар, наше общее сокровище, которое необходимо беречь как зеницу ока. Вместе с тем это перспективный туристический объект, у которого, с одной стороны, богатая история, с другой – уникальные лечебные свойства и просто превосходное место для отдыха.