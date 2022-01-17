Тайник с оружием нашли в Жамбылской области

Департаментом ПС КНБ по Жамбылской области в двух километрах от Государственной границы обнаружен схрон с огнестрельным оружием, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности РК.
Из тайника извлекли 4 пистолета, 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия.
По данному факту проводятся следственные действия.
"На автомобильном пункте пропуска "Кордай" задержан гражданин Кыргызстана, следовавший на легковом автотранспорте. При досмотре в багажном отсеке обнаружено 50 литерных печатей, 4 заграничных паспорта и 20 банковских карт", - проинформировали в Комитете.
Задержанный передан в РОВД по Кордайскому району, добавили в пресс-службе.