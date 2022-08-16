Тайник с похищенным на барахолке золотом на 100 млн тенге нашли в Алматы

Полиция Алматы нашла тайник с похищенным на барахолке золотом на 100 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации управления полиции Жетысуского района, крупная кража золотых и серебряных ювелирных изделий была совершена в ночь на 12 августа на одном из рынков города.

"Согласно материалам уголовного дела, расследуемого по ст.188 ч.4 УК РК, злоумышленник проник в, так называемый, "золотой ряд" ночью. Он разбил прилавки восьми торговых точек и унес с собой украшения на общую сумму 100 миллионов тенге. С целью раскрытия данного преступления была создана следственно-оперативная группа. Проанализированы системы видеонаблюдения рынка. Личность подозреваемого установили сразу же. Это – гражданин А., 1987 года рождения. Его задержали в одной из гостиниц города Конаев. Там он, судя по всему, планировал переждать время", – рассказал начальник управления полиции Жетысуского района Дархан Мусанов.

Установлен тайник, где злоумышленник спрятал похищенное имущество. Дислоцировался он в пригороде на пустыре.

Вещественные доказательства изъяты. В порядке ст.128 УПК РК гражданин А. водворен в ИВС.

В качестве меры пресечения судом санкционирован арест, добавили в полиции.