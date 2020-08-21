Тайное ограбление АЗС попало на видео в Нур-Султане
Ночное похищение кассы АЗС попало на видео в Нур-Султане. Вор задержан столичными полицейскими, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.
"На одной из АЗС города, расположенной по улице Куйши Дина, 33-летним мужчиной была совершена кража денежных средств в размере 200 000 тенге. Им оказался ранее неоднократно судимый за мошенничество и кражи уроженец города Нур-Султана", – говорится в сообщении.
В ходе расследования установлено, что подозреваемый периодически приходил на заправку, оказывая услуги пистолетчика (заправщика), а иногда мыл лобовые стекла авто за мелочь.
15 июля текущего года подозреваемый попросился на АЗС переночевать, так как не имел постоянного местожительства, ютясь у различных людей взамен за оказанную помощь по хозяйству.
"Работники согласились и оставили его на ночь по причине отсутствия в тот день пистолетчика. Когда наступила глубокая ночь – около 04:30 часов – он, выйдя с подсобного помещения, направился к кассе. Пользуясь тем, что кассир заснула, путем свободного доступа тайно похитил денежные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении", – рассказали в полиции.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 18 августа текущего года подозреваемый был задержан в ВКО. После чего был доставлен в столицу, где дал признательные показания.
Начато досудебное расследование по статье 188 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.