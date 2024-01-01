Тайное станет явным

По словам нумеролога, наступающий високосный 2024 год пройдет под цифрой 8. Если разобрать цифры отдельно, то 2 в нумерологии отвечает за дипломатию и парт­нерство, выстраивание гармоничных отношений, связанных с энергией доброты и милосердия. 4 – символ стабильности, надежности, основательности, конкретики, который ассоциируется со здоровьем. Эти цифры усиливают друг друга и в сумме образуют восьмерку.

– Цифра 8 представляет собой власть, силу, управление, справедливость, а также возврат кармы. Каждый человек получит по заслугам. Если кто-то нарушал закон, не платил налоги, недобросовестно выполнял работу, то он заплатит сполна и будет наказан вплоть до лишения свободы. Если он был ответственен, исполнителен, помогал другим, то обязательно получит вознаграждение в материальном плане, – поясняет Диана Камилова.

Год сложится удачно для тех, кто соблюдает закон, поступает по справедливости, выполняет свое предназначение, занимается благотворительностью. Успех ждет представителей творческих профессий, деятелей культуры и искусства.

Также нумеролог отметила, что для каждой страны можно рассчитать индивидуальный год, отталкиваясь от даты рож­дения страны. Необходимо сложить число и месяц рождения страны, а затем прибавить цифры года (2+0+2+4) и свести до однозначного числа. Датой рождения нашего государства считается 16 декабря – День Независимости. Таким образом, число индивидуального года для Казахстана будет 9.

– Девятка несет энергию завершения, подведения итогов и подготовку к выходу на новый уровень. Очевидно, для нашей страны год будет интересным и судьбоносным. Мы все станем свидетелями перемен, глобальных изменений как внутри страны, так и на мировом уровне. Возможно, нужно будет пересмотреть приоритеты, закончить незавершенные проекты, то, что стопорится, лучше отпустить или закрыть. Нежелательно начинать новые дела, заключать крупные сделки, брать и давать в долг большие суммы денег, так как они могут не вернуться. Чтобы избежать обмана со стороны мошенников, не стоит быть слишком наивными и доверчивыми, следует остерегаться крупных вложений, кредитов и инвестиций. И конечно, нужно помнить, что все тайное станет явным в 2024 году, – говорит Диана Камилова.

Нумеролог считает, что 2024 год станет переходом на новый уровень, поэтому важно закрывать старые двери, чтобы открылись новые возможнос­ти. В новом году необходимо набираться опыта, мудрости и делиться знаниями, расширять горизонты возможностей.

– Девятка предполагает больше отдавать, чем брать, поэтому стоит совершить акт благотворительности, помогать детям и старикам. В целом год будет неплохой, но следует обратить внимание на май, июль и сентябрь 2024 года. В мае могут быть нестабильность, кадровые перестановки, возможны и другие общественные перемены. Июль и сентябрь могут добавить напряжения в обществе, – добавила Диана Камилова.

Принято считать, что человечество живет 9-летними циклами, и каждый год несет определенные вибрации, которые помогают, направляют энергию в нужное русло. Чтобы войти в новый год в ресурсном состоянии, считает нумеролог, необходимо навести в доме порядок и избавиться от всего старого и ненужного. Затем привести в порядок и мысли, попросить прощения и отпустить обиды, написать минимум десять благодарностей, в том числе себе, и составить список желаний на год грядущий.