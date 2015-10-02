Тайное становится явью Свежий выпуск 1062 Борис ДЖАПАРОВ, директор Архива Президента РК, доктор технических наук, Вячеслав ЧУПРОВ, заместитель директора Архива Президента РК

В архивах всех государств – документы секретного характера, связанные с обороной, политикой, экономикой и другими вопросами обеспечения жизнедеятельности страны, разглашение которых может нанести ущерб национальной безопасности. Это распространенная международная практика. Например, во Франции, Великобритании рассекречивание документов проводится через 30 лет, в Канаде – через 35, в большинстве других стран сроки варьируются от 30 до 50 лет. По доступности и открытости государственных архивов судят о демократичности страны и общества. Секретные документы хранятся и в Архиве Президента РК в соответствии с Законом «О государственных секретах» от 15 марта 1999 г. № 349-1.

Изначальное стремление партийного аппарата к максимальной идеологизации общества, жесткому контролю за использованием и дозированным распространением архивной информации привело к малодоступности исследователей к документам. Кроме того, до принятия вышеуказанного закона, в архивных фондах партийных органов насчитывалось более 18 тыс. дел, которые имели гриф секретности, в том числе 93 так называемые «особые папки», 13,8 тыс. дел с отметкой «не выдаются» и 317,8 тыс. личных, персональных и партийно-следственных дел, которые также были ограничены в использовании.

В их числе находились уникальные фонды ЦК Компартии Казахстана и его предшественников: Казахского краевого комитета Всесоюзной партии (большевиков), Казахского областного комитета Российской коммунистической партии (большевиков), Казахского бюро Коммунистической партии (большевиков) за 1918–1991 годы общей численностью более 147 тыс. дел. Именно эти фонды составили основу архивного фонда Коммунистической партии Советского Союза в Казахстане. Среди них содержались документы секретного характера о политическом устройстве страны, насильственной коллективизации, политических репрессиях, депортации, периоде Великой Отечественной войны, освоении целинных и залежных земель, социально-экономическом развитии Казахстана эпохи социализма.

Положение с доступностью к документам несколько изменилось в лучшую сторону с середины 80-х, когда начался процесс определения отдельных категорий ретроспективной информации, которая должна быть открыта. В связи с этим Казахский филиал Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС образовал рабочую группу для подготовки заключения о возможности расширения круга фондов для неограниченного использования. ЦК Компартии Казахстана образовал комиссию, которая приняла решение о снятии ограничений по использованию 9 фондов политчастей, отделов и управлений, 11 фондов партийных и комсомольских учебных заведений, 40 фондов фракций ВКП(б) в профсоюзных органах.

С роспуском КПСС и его органов в апреле 1992 года партийные архивы передали в ведение Главного управления архивов и документации РК. В начале августа 1992-го для хранения и использования партийных документов республиканских органов, а также государственных учреждений и организаций современной формации был создан Центральный государственный архив новейшей истории. Работа по расширению доступа к документам была продолжена, но она отличалась фрагментарностью.

Значительный импульс рассекречивание документов получило после выхода Закона РК «О реабилитации жертв массовых политических репрессий» от 14 апреля 1993 года. Более результативной оказалась деятельность Правительственной комиссии, созданной в 1994-м, однако проведенный объем рассекречивания документов был невелик. Комиссия открыла только некоторые тематические комплексы документов ведущих архивов страны, в том числе из фондов партийных органов. Тем не менее даже частично проведенная работа позволила исследователям заполнить крупные информационные пустоты.

В январе 1994 года на базе Государственного архива новейшей истории был создан Архив Президента РК. Изначально законодательно было установлено, что официальные документы Президента, его Администрации и других государственных органов не являются закрытыми для общества, находятся в равном положении с другими архивными фондами, составляющими национальную ценность, и входят в состав Национального архивного фонда.

В связи с начавшимися процессами демократизации в стране архив приступил к рассекречиванию документов. Его сотрудники провели большую подготовительную работу, подготовили перечни документов за 1937–1991 годы. Для официального рассекречивания документов ЦК Компартии Казахстана и его предшественников, как того требовал Закон РК «О государственных секретах» от 15 марта 1999 года, распоряжением Премьер-Министра РК в сентябре 2004-го была образована Межведомственная комиссия. В 2004–2008 годах. члены комиссии полистно изучили и рассекретили более 13 тыс. дел, в том числе протоколы и документы к ним заседаний бюро ЦК Компартии Казахстана, секретариата, секретного сектора общего отдела, документы структурных подразделений, а также документы областного и городского комитетов партии Алма-Аты.

Документальный пласт организаций – предшественников ЦК Компартии Казахстана в количестве 26 тыс. дел за 1918–1936 годы. был рассекречен автоматически за давностью лет.

Личные, персональные и партийно-следственные дела, поскольку они наряду со служебными документами содержат личную информацию, сохранили статус «для служебного пользования». В большей части они доступны и выдаются исследователям, но не ради праздного любопытства, а только если тема изучения напрямую связана с деятельностью персоналия. Таким образом, в открытый доступ был введен обширный комплекс документов, в том числе касающихся «белых пятен» истории.

По мере рассекречивания Архив Президента РК начал ввод ранее недоступных документов в научный оборот. Так, одним из первых изданий, над которым работал коллектив архива совместно с Институтом истории и этнологии им. Ч. Валиханова, стал двухтомный сборник «Грозный 1916 год». Читатели найдут в нем документы об одном из лидеров восстания в Тургайской области А. Жанбосынове, сведения об А. Букейханове, А. Байтурсынове, М. Дулатове.

Открытие документов позволило приступить к освещению другой темы – коллективизации и голода в Казахстане в 1929–1933 годах. В 1991-м по архивным документам фонда 141 «Казахский Краевой Комитет ВКП (б)» издан тематический сборник писем очевидцев трагедии. Так, в письме Нургали Дуйсенбиева, жителя Качиры аулсовета № 4 Павлодарского округа, от 10 февраля 1932 года на имя председателя ВЦИК М. И. Калинина отмечалось: «Все население, проживающее в Казахстане, умирает от голода, в некоторых местах наблюдается гибель народа целыми аулами. Посев не родился, весь скот сдан государству, а со стороны государства колхозников хлебом не снабжают».

На основе документов Архива Президента РК Институтом истории им. Ч. Валиханова и Центральным государственным архивом РК был подготовлен сборник документов «Насильственная коллективизация и голод в Казахстане в 1931–1933 годах». Опубликовано 92 документа, из них 80 – впервые. В 2011 году в Москве был издан сборник документов «Голод в СССР. 1929–1934», в который вошли 13 документов из Архива Президента РК. Среди них – телеграмма уполномоченного Казахского Крайкома ВКП(б) А. Розыбакиева второму секретарю Казахского Крайкома ВКП(б) И. Курамысову, датируемая январем 1932-го: «В Павлодарском районе со второй половины декабря, в течение января, по неполным данным, зафиксировано 515 случаев голодной смерти, много случаев питания собачьим мясом, трупами павшего скота».

Истории начала ХХ века посвящено четырехтомное издание в пяти книгах «Движение Алаш». В него вошли не только документы Архива Президента РК и архива КНБ РК, но и Российского государственного архива социально-политической истории. Около 80 % документов опубликовано впервые. Например, введен в научный оборот «Доклад о состоянии и деятельности Алаш-Орды, казахских национальных группировок во время с 1 октября 1921 г. по 1 января 1922 г.», составленный полномочным представителем ГПУ по КССР Кашириным, в котором приведен анализ деятельности трех группировок, возглавляемых А. Букейхановым, А. Кенжиным, С. Мендешевым.

Следующее издание Архива – «Асфендияр Кенжин. Сборник документов и материалов» – о деятельности одного из ярких представителей плеяды первого поколения казахской интеллигенции, который, как и многие его соратники, прошел через партийные проверки из-за причастности к движению Алаш. Несмотря на его службу в советском аппарате практически на протяжении 20 лет, в 1937 году в сообщении И. В. Сталину А. Кенжин указывается как один из наиболее видных участников якобы существовавшей разветвленной национал-фашистской организации, связанной с правыми троцкистами. В 1939-м А. Кенжина расстреляли, супругу отправили в АЛЖИР, дочь – в детский дом, сыновья скитались по родственникам, потом погибли на фронтах Великой Отечественной войны.

Архив Президента РК инициировал подготовку сборника документов «А. М. Алибеков. Государственный, общественный деятель Казахстана». Член партии «Алаш», перешедший на сторону Советов, занимал высокие посты в органах государственной власти. В 1937-м репрессирован. Издание осуществлено на базе документов личного фонда А. М. Алибекова, переданного в архив в мае 2004 года его правнучкой Лейлой Сейфуллиной. Несомненно, что, кроме документов, которые в основной массе публикуются впервые, интерес исследователей вызовут 16 фотографий из семейного архива.

В сборник «Политические репрессии в Казахстане в 1937–1938 гг.» вошли только документы Архива Президента РК. Материалы издания показывают механизм воздействия государства на общественное сознание. В книге «Страницы трагических судеб. Сборник воспоминаний жертв политических репрессий СССР в 1920–1950 гг.» публикуются воспоминания граждан, ставших жертвами чудовищных по своей абсурдности обвинений, а также членов семей репрессированных: Б. Аюханова, Р. Джамановой, С. Джансугурова, Б. Тулегеновой и других.

Работа по сбору и изданию воспоминаний продолжилась при подготовке книги «Современное осмысление уроков репрессий 1930–1950 гг. в Казахстане и проблемы защиты прав человека». По такому же принципу подготовлено издание «Политические репрессии и их последствия». Архив Президента РК составил и ввел в и научный оборот биографический справочник «Наркомы Казахстана 1920–1946 гг.». Удалось установить, что за указанный период сменилось 182 наркома, было репрессировано 74 (расстрелян 51 человек, 23 – приговорены к различным срокам заключения в лагерях).

Книга «Левон Мирзоян в Казахстане. Сборник до­кументов и материалов (1933–1938 гг.)» рассказывает о его деятельности секретарем Казкрайкома ВКП(б) – ЦК Компартии (б) Казахстана. Из 139 документов – 128 опубликованы впервые. К 100-летию со дня рождения У. К. Джандосова издан двухтомник документов 1918–1937 годов., из 187 документов большая часть опубликована впервые. Собранные материалы отражают все стороны многогранной деятельности У. К. Джандосова, его теоретические изыскания и политические взгляды.

История 1940-х годов. представлена в сборнике «Рассекреченная война: «особые папки» ЦК Компартии Казахстана. 1941–1945 гг.». Из 289 постановлений и решений исследователям ранее были известны только 7. Содержание «особых папок» всегда вызывало наибольший интерес. Для публикации отобраны документы, постановления и приложения к ним, с которых снят гриф «совершенно секретно».

Вопросы, обсуждаемые на заседаниях Совнаркома и бюро ЦК Компартии Казахстана, касались самых разных направлений жизни страны. В протоколах, справках и отчетах отражены мобилизационная работа, перестройка экономики и подчинение ее нуждам военного времени, прием и размещение эвакуированных предприятий, граждан, развертывание оборонного производства, формирование воинских частей, рабочих колон для трудовой армии, размещение и трудоустройство депортированных народов. Например, среди открытых документов имеются военные изобретения, в том числе знаменитого оружейника М. Калашникова, чертежи пистолета-пулемета. В сборнике 28 фотографий.

Совместно с Центральным государственным архивом, Центральным государственным архивом кино-, фотодокументов и звукозаписей РК, Центром документации новейшей истории Восточно-Казахстанской области Архив Президента РК подготовил сборник «Из истории Семипалатинского полигона 1951–1992 гг.». В 2011-м на его основе издан сборник «Казахстан за безъядерный мир». В него включены документы, хранившиеся в режиме «строго секретно», «особая папка», и охватывают период с 1952-го по 2010 годы. Из 88 документов 64 опубликованы впервые. Представлены отдельные письма, справки о работе экспедиций Института биофизики Академии медицинских наук СССР и диспансера № 4 Министерства здравоохранения СССР в 1956–1958 годах. по изучению радиационной обстановки и состоянию здоровья населения области.

В 1958 году комиссия отмечала, что удельная активность почвы и травы во всех обследованных 11 населенных пунктах после взрывов выше норм, в отдельных случаях в 11–34 раза. Смертность населения Семипалатинской области превышала среднереспубликанский уровень на 10 %. В сборнике документально отражена роль Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева в закрытии Семипалатинского полигона и прекращении ядерных испытаний. Рассекреченные документы также использовались в историко-документальной выставке «Нурсултан Назарбаев – лидер антиядерного мира», которая прошла в 2014-м в Семее и Астане.

Одной из тем по освещению «белых пятен» явилась разработка истории диаспор Казахстана, в рамках которой рассматриваются этнические депортации. Первой работой Архива Президента РК стал сборник документов «Из истории немцев Казахстана (1921–1975 гг.)», в который вошли также рассекреченные материалы о переселении немцев из Саратовской, Сталинградской областей и Республики немцев Поволжья в конце августа 1941 года. Всего в книге впервые опубликовано 157 документов.

В 2000 году Архивом издан сборник документов «Из истории поляков в Казахстане (1936–1956 гг.)». Депортация польского населения осуществлялась из приграничных с Польшей регионов Украины и из восточных районов, аннексированных СССР территорий, в сентябре 1939 года В издании 185 документов, 177 – напечатаны впервые после рассекречивания. Они рассказывают о положении советских граждан польской национальности в Казахстане, о насильственном переселении, о создании делегатур Польского посольства, о формировании на территории Казахстана польских воинских соединений в годы Великой Отечественной войны.

Подборка документов по истории депортации чеченцев и ингушей представлена во второй части сборника «От депортации к интеграции», здесь впервые опубликовано 38 документов.

Уже несколько лет Архив ведет составление сборника документов «Из истории депортаций в Казахстан 1930–1951 гг.» в 4-х томах. В серии предполагается осветить формирование режима «спецпоселений» в системе ГУЛАГа, проблемы обустройства депортированных в республике, использования подневольного труда. Депортации как репрессивные меры имели специфические особенности. Во-первых, они являлись административными или внесудебными. Во-вторых, носили контингентный характер, так как были направлены не на конкретное лицо, а на целую группу граждан или целый народ. В сборнике отражена история ссылки, ликвидации баев и кулаков как класса. Кроме постановлений центральных и республиканских партийных и советских органов, протоколов комиссий разного уровня имеются важнейшие приказы, сводки и справки ОГПУ, отчеты представителей Казкрайкома, ЦИК и СНК КАССР, рапорты частей РККА о подавлении повстанческого движения в Казахстане, сводки о положении репрессированных граждан. В настоящее время издано 2 тома, охватывающие 1930–1939 годы.

Таким образом, для пропаганды исторического архивного наследия и введения в научный оборот документов Архивом Президента РК с 1994 году издано 45 сборников документов, 14 справочников в 63 томах, проведено около 90 историко-документальных выставок, 150 экскурсий, прочитано 150 лекций, в средствах массовой информации опубликовано 430 статей. Документы Архива привлекают внимание не только отечественных, но и зарубежных исследователей. В читальном зале занимались научными изысканиями около 4 000 исследователей, в том числе более ста зарубежных, им выдано 300 тыс. дел.

Вместе с тем до настоящего времени введена в научный оборот лишь небольшая часть огромного архивного фонда, который насчитывает более 772 тыс. единиц хранения и увеличивается с каждым годом. Архив Президента РК заинтересован в интенсификации использования архивных документов исследователями. Архив выдает ежегодно примерно 20 тыс. дел, что составляет 2,6 % от общего количества хранящихся. Этот показатель, конечно же, мал, учитывая уникальность фонда, поэтому ставится задача повышения доступности территориально удаленных исследователей к архивной документации посредством новых информационных технологий.

Исследователи, обратившись в Архив Президента РК, всегда могут быть уверены, что здесь им окажут всемерное содействие в проведении объективных и качественных исследований истории страны путем полного и оперативного документального обеспечения ретроспективной информацией.



