Тайны бронзового Коктаса

Поселение

на медной жиле

Один из крупнейших археологических комплексов эпохи поздней бронзы в Северном и Центральном Казахстане находится в Майском районе Павлодарской области, на стыке Сарыарки и Прииртышской равнины. Это Коктас – место, где около 3,5 тыс. лет назад существовало поселение, жители которого занимались добычей руды и выплавкой меди. Археологический комплекс в 2011 году открыл павлодарский исследователь Виктор Мерц, и в дальнейшем здесь работали разные научные коллективы.

Комплекс объединяет поселения Коктас-1 и Коктас-2, древние выработки и могильники разных эпох, в том числе сакского времени. На Коктасе-1 обнаружены полуземлянки с каменными стенами и переходами между помещениями, очаги, хозяйственные постройки, керамика, руда, шлаки и металлические изделия. Ученые различают жилую часть, зоны накопления и переработки руды, производственные участки и сектор, условно названный административным. Между жилыми участками Коктаса-1 и Коктаса-2 выявлен ряд из шести теплосооружений – древних металлургических печей.

В 2023–2024 годах раскопки на одном из участков комплекса проводила группа ученых Павлодарского педагогического университета им. А. Маргулана – общая исследованная площадь составила около 4 тыс. кв. м. Среди многочисленных находок оказались более 10 тыс. костных элементов. Их изучение стало отдельным научным направлением, позволяющим выяснить, как древние металлурги обеспечивали себя продовольствием, какие природные ресурсы использовали и каким образом сумели организовать сложное производство в засушливой степи, практически лишенной пресной воды и достаточного количества топлива.

Недавно результаты этой работы местные ученые представили на международной научной конференции в Кембридже. Стендовый доклад «Остеологические комплексы поселения Коктас эпохи поздней бронзы: проблемы анализа и сохранения» подготовили Елена Тушева, Наталья Миллер, Василина Голоденко и Татьяна Крупа.

– Конференция была посвящена новым и междисциплинарным подходам в археологии, – рассказывает главный хранитель архео­логических фондов Института археологических исследований при Маргулан Университете Елена Тушева. – Нужно было показать современные используемые методы, взаимодействие специалистов и интересную региональную археологическую модель. Мы взяли лишь одну часть исследований Коктаса – археозоологические материалы, то есть кости животных, и через них попытались реконструировать технологии древнего населения.

Разобрали

по косточкам

Коктас – это не стоянка, где люди случайно оказались на какое-то время, а большой металлургический комплекс. Его жители профессионально занимались плавкой меди. Для этого нужно было добыть руду, подготовить ее, измельчить, обеспечить работу печей, естественно, все операции выполнялись вручную. Но как такое производство долго существовало там, где почти нет пресной воды и древесины? В позднем бронзовом веке часть степного населения переходила к более мобильному скотоводству – зарождалось кочевничество. Металлурги же оставались привязаны к медной жиле: шахты и печи не перенесешь вслед за стадами. Значит, требовалась особая система снабжения, возможно, основанная на обмене с соседями.

– Около 30 процентов костного материала мы уже исследовали, – рассказывает Елена Тушева. – Значительная часть останков принадлежит диким животным: сайгакам, косулям, архарам, горным козлам. Есть и домашние – лошади, овцы, немного коров. Но пока нельзя сказать, все ли они здесь содержались. Возможно, металлурги взаимодействовали с жителями других поселений, например, в пойме Иртыша, где было лучше с прес­ной водой. На некоторых костях заметны погрызы. Означает ли это, что в поселении жили собаки? Пока неизвестно. Подобные следы могли оставить также лисы или барсуки, и это еще нужно различить.

После разделки туш и приготовления пищи оставалось сырье, которое не пропадало. Из костей делали инструменты для обработки кожи, приспособления для лощения керамики. Кости применяли и в строительстве – их нашли в заполнении между стенами: возможно, они служили частью теплоизоляционной прослойки.

– Кроме того, мы обнаружили, что кости использовались в теплотехнических сооружениях, – говорит археолог. – Вокруг Коктаса не было больших лесных массивов, откуда можно было брать древесину в необходимых объемах. Поэтому отдельные кос­ти специально сушили, хранили, а затем применяли как топливо. При определенной организации горения в печах можно было получать температуру порядка 700–800 градусов. Для Коктаса это очень интересная часть реконструкции производственного процесса.

Как именно применяли костное топливо на разных этапах обработки руды, еще предстоит проверить экспериментально. Но уже ясно, что древние жители находили способы заменить дефицитные ресурсы.

Хрупкие артефакты

Для работы над коллекцией объединились специалисты разных направлений. Археозоолог определяет животных и изучает следы на костях, археолог-технолог ищет признаки обработки, использования в качестве инструмента или воздействия огня. Реставраторы разрабатывают способы уберечь хрупкие фрагменты при извлечении и перевозке. Именно такой междисциплинарный подход был важной темой кембриджской конференции.

Особой задачей стала консервация находок. Древние кости относятся к наиболее хрупким архео­логическим материалам. После извлечения из грунта они быстро высыхают, могут практически мгновенно потрескаться и рассыпаться. При этом ученым предстояло обеспечить сохранность костных элементов, по общему объему сопоставимых с КамАЗом. Сегодня коллекция занимает значительную часть специализированного хранилища Маргулан Университета, где созданы необходимые условия для ее сохранения и дальнейшего изучения.

Столь внушительный объем материала требовал не только надежного, но и максимально доступного по стоимости способа консервации. Иначе расходы на сохранение находок могли оказаться непосильными для исследовательского проекта. Решение предложила международный эксперт по реставрации Татьяна Крупа, разработавшая собственную методику упаковки наиболее хрупких образцов. Если упростить описание метода, то сначала кости оборачивают обычной пищевой фольгой, затем защитной пленкой.

– Нам важно не просто все выкопать, но и сохранить, – подчеркивает Елена Константиновна. – Ведь это уникальная база данных. Методики постоянно развиваются, и через несколько лет из тех же фрагментов мы, возможно, получим сведения, которые сегодня еще недоступны. Выбросить их легко, а восстановить уже невозможно.

До Великого

шелкового пути

Казалось бы, за годы исследований комплекс Коктас стал одним из наиболее изученных памятников древней металлургии в регионе. Однако, как оказалось, впереди еще огромный пласт работы по проверке и подтверждению многочисленных научных гипотез.

– Уже известно, что в эпоху бронзы медь с наших земель распространялась далеко по Средней Азии, доходила и до территорий современного Афганистана. Передвигался не только металл: люди обменивались бронзовыми изделиями, технологиями, – говорит исследователь. – Сейчас европейские коллеги изучают эти контакты и говорят о возможнос­ти существования своеобразного Великого бронзового пути через Центральный Казахстан, который появился намного раньше Великого шелкового пути.

Речь пока не о доказанной единой дороге, а о древней сис­теме обменных связей. Нельзя также утверждать, что именно коктасская медь достигала столь отдаленных территорий: происхождение конкретных изделий требует специальных исследований. Но Коктас помогает понять, как действовали производственные центры, снабжавшие древние общества металлом.

– Мы хотели показать зарубежным коллегам, что история Казахстана – это не только кочевая цивилизация и знаменитые золотые находки, – говорит Елена Тушева. – Еще в более ранние эпохи здесь существовало развитое производство меди и бронзовых изделий. Без объединения разных наук эту историю не раскрыть.

Между тем исследования Коктаса не завершены, хотя полевые сезоны остались позади. Сейчас ученые активно изучают собранные коллекции, но и непосредственно на территории археологического комплекса еще немало работы. Примечательно, что часть памятника была повреждена еще в советское время при проведении геологоразведки, хотя добычи позднее не было. Сегодня месторождение вновь представляет интерес для недро­пользователей, по заказу которых, собственно, и проводились последние архео­логические исследования. Так что медная жила, что привлек­ла сюда древних металлургов, продолжает определять судьбу Коктаса и в наши дни.