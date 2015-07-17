Тайны древнего Сарайшык Свежий выпуск 564 Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область

Организаторами совместных исследований, посвященных 550-летию Казахского ханства и Дню столицы, стали общественный фонд нау­ки и образования «Акжол» при поддержке акимата Уральска, участии Атыраус­кого государственного университета им. Х. Досмухамедова, а также Западно-Казахстанского центра истории и археологии. По словам директора центра, доктора исторических наук Мурата Сдыкова, общее научное пространство требует выверенных подходов к оценке далекого прошлого. В том числе к такой важной дате, от которой ведет отсчет зарождение казахской государственности.

– В письменных источниках по этому поводу существуют разные мнения, – рассказывает он. – Поэтому всегда верным оказывается правило – лучше один раз увидеть. Мы пригласили в экспедицию по населенным пунктам, где в разное время находились столицы казахской земли, своих единомышленников, которые проявляют большой интерес к истории перекрестка Европы и Азии и уже не однажды бывали в Приуралье. Поездка оказалась интересной, а для наших гостей она стала временем открытий. Они имели возможность «прикоснуться» к далекому прошлому и увидеть овеществленные свидетельства зарождения казахской государственности.



Перед дальней дорогой

Стартовала экспедиция в Уральске, где ее участников принял аким города Алтай Кульгинов. На прошедшей встрече речь шла о том, что государственность закладывалась с момента формирования кочевой цивилизации и культуры. Эволюция проходила на огромной территории, где формировался казахский этнос с присущими ему хозяйственным укладом, традициями и обычаями. Говорилось также о том, что исследования археологов восстановили истинную, а не идеологизированную историю.

В Приуралье ученые центра истории и археологии научно подтвердили сенсационную гипотезу о том, что Западный Казахстан издревле был краем не только кочевников, но и городов. Доказательством тому стали три обнаруженных ими городища, относящиеся к золотоордынскому периоду. Они находились на маршруте Великого шелкового пути. Это были крупные стоянки, где обслуживались караваны, развивались ремесла и шла оживленная торговля. Городище Жайык располагалось буквально «под боком» у нынешнего Уральска. Ученые утверждают, что древний город появился в ХIV веке. Поэтому одному из самых первых городов Казахстана – Уральску не 400 лет, как считалось прежде, а гораздо больше.



В поисках утраченного

Маршрут экспедиции строился по хронологическому принципу. Первым пунктом назначения стала столица Ногайской орды – Сарайшык. Но по пути в Атыраускую область члены экспедиции остановились в городе Чапаеве Акжаикского района, где посетили музей легендарного начдива. До 1939 года это был тот самый поселок Лбищенск, на который, по версии Фурманова, ночью напали белогвардейцы и где тяжело раненный Василий Иванович переплывал Урал. Музей находится в здании, где располагался штаб дивизии. В нем воссоздана обстановка начала прошлого века. Но, как рассказывают старожилы и краеведы, вполне возможно, что герой гражданской войны не утонул, а был тайно похоронен красноармейцами. То есть знаменитый фильм и роман Фурманова не лишены художественного вымысла. Это еще одна тайна прошлого, которая вряд ли когда-либо будет разгадана.

От развалин Сарайшыка, которые, к сожалению, год за годом подмывает Урал, веет древней стариной. Именно здесь, в полусотне километров от нынешнего Атырау, почти шесть веков назад располагался крупный торговый центр Золотой Орды с развитой культурой. В нем действовал водопровод из керамических труб, развивались металлургия и гончарное производство, чеканились монеты. Город был политическим центром, ставкой ногайских, а затем казахских ханов. По преданию в Сарайшыке похоронены семь ханов, в том числе казахский хан Касым.

Соприкосновение со столь давней историей всегда волнует, считает член экспедиции, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Миклухо-Мак­лая РАН Эмма Зиливинская. Она на протяжении многих лет участвует в исследовании городов Золотой Орды. Основные ее научные работы посвящены особенностям их архитектуры и строительства. Она руководила отрядом кафедры археологии МГУ. Не однажды Эмма Давидовна приезжала в Приуралье, участвовала в раскопках, работе научно-практических конференций. Материалы, которые она привезла из Казахстана, вошли в ее последнюю книгу.

Участники экспедиции были едины во мнении – нужны берегоукрепительные работы, для того чтобы остановить Урал, спасти то, что осталось от уникального памятника истории. Об этом говорилось на встрече, состоявшейся в Атыраус­ком государственном университете им. Х. Досмухамедова. С интересным предложением выступил на ней научный сотрудник Института степи РАН, член Русского географического общества, фотохудожник Сергей Жданов. Он активно пропагандирует географический патриотизм, когда молодое поколение, путешествуя по родному краю, «прикипает» к нему душой, учится гордиться его историей, культурой и традициями, осознает свою причастность к событиям и реалиям сегодняшнего дня. Ученые института также не редкие гости в Приуралье, которое вместе с Оренбуржьем является частью Великой степи. Сергей Жданов преподнес в дар Атыраускому университету карту Оренбургского края 1755 года, содержащую сведения, касающиеся истории Казахского ханства.



Двести лет спустя

В Бокейординском районе Западно-Казахстанской области экспедиция побывала в музее под открытым небом – ставке Жангир-хана. Годы его правления коренным образом изменили образ жизни и историю подвластного ему народа, а имя хана навсегда вошло в историю. Дальновидного и образованного правителя потомки по праву назовут казахским Петром Первым. Проведенные им политические и экономические преобразования имели огромное значение. Получивший европейское образование, он прекрасно владел русским, арабским, татарским и персидским языками. И в то же время был большим знатоком казахского фольклора, народных традиций и национальной культуры.

Первая школа, мечеть, казначейство, архив – все это впервые в Западном Казахстане создавалось в ставке Жангира. С его именем связано развитие медицины, судопроизводства и торговли. Как свидетельствуют историки, Бокеевское ханство, входившее в состав Российской империи, сохраняло самостоятельность внутреннего управления и хозяйственного устройства, что также удалось благодаря прозорливости и дипломатическому таланту хана.

В состав историко-музейного комплекса входят отреставрированные или воссозданные с документальной точностью дом Жангира, здания казначейства, ханской мечети, педагогического училища, флигель врача Сергачева, который был личным доктором хана. За Жангиром прочно закрепилась слава первого евразийца, учившего свой народ жить в мире и согласии с людьми других национальностей. Российские гости были поражены тем, что в поселке Орда, расположенном в сотнях километров от областного центра, под охраной государства находятся десятки зданий. Члены экспедиции посетили также пантеон памяти и побывали в лесу, заложенном ханом Жангиром.



Ценно все, что нас объединяет

Третьим пунктом на маршруте экспедиции стал Оренбург. Мемориальная доска установлена на фасаде дома, расположенного, пожалуй, на самом красивом месте города – на набережной Урала. На ней значится, что здесь с 1920 по 1925 год находились ЦИК и Совнарком Киргизской АССР. Так именовался тогда Казахстан, а Оренбург был его столицей. Но общая история уходит корнями в еще более далекое прошлое. К слову, в оренбургском кадетском корпусе учились выпускники школы, открытой ханом Жангиром в Бокеевской Орде. Имена многих из них затем были связаны со становлением государственности в Казахстане. И по сей день в Оренбурге действует старинная мечеть, расположенная рядом с караван-сараем. Кочевники Малого и Среднего жузов приезжали сюда для того, чтобы менять скот на промышленные товары. Собиратель и исследователь музыкального фольклора Александр Затаевич записывал на ярмарке казахские народные музыкальные произведения, передававшиеся из поколения в поколение.

Участники экспедиции побывали в краеведческом музее, где одна из экспозиций рассказывает об общей истории приграничных регионов. Итоги совместного путешествия были подведены на заседании международного «круглого стола» «Исторический перекресток российско-казахстанской дружбы», посвященного 95-летию провозглашения Оренбурга столицей Казахстана. Обсуждались вопросы сохранения общего историко-культурного наследия, использования архивных документов, укрепления и развития существующих взаимовыгодных связей. Состоялась встреча с казахской диаспорой и редакцией газеты «Жана айкап».

– Мы еще раз убедились в том, что идея евразийства, высказанная Нурсултаном­ Назарбаевым, в приграничье имеет поистине народные корни, – говорит Мурат Сдыков. – По результатам экспедиции будет издан сборник статей. Принято решение создать диалоговую площадку казахстанских и российских историков, провести совместное исследование национально-освободительных движений под руководством Сырыма Датова, Емельяна Пугачева, западного отделения партии «Алаш». Необходимо вместе заботиться о российских памятниках истории в Казахстане, и о казахстанских – в России.

Это только первый этап экспедиции. На втором планируется маршрут, в который войдут Кызылорда, Туркестан и Алматы, а финальным станет красавица Астана. То есть впереди – большая, многоплановая и интересная работа.



