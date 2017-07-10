Сюжет разворачивается в Казыгуртском районе, где расположен перевал, к которому, согласно легенде, причалил Ноев ковчег. Во время строительства дороги экскаваторщик случайно находит под землей древний музыкальный инструмент жетыген. Он имеет неполную комплектацию, в частности отсутствуют струны и асыки. Зато просматриваются следы старинных надписей. Главные герои фильма – Самал, Нуржан и археолог Жандос – пытаются расшифровать древние письмена.

По информации главного режиссера Нуриддина Паттеева, съемки проходят не только в Казыгуртском райо­не. Герои, а вместе с ними и зрители отправляются в такие историчес­кие и богатые памятниками археологии и архитектуры средневековья места, как Туркестан, Арыстанбаб, Отырар, Сайрам, Сауран. Зрители увидят также первозданную природу заповедника Аксу-Джабаглы, гору Казыгурт, ущелье Угам.

Фильм задуман для популяризации исторических достопримечательнос­тей, природы Южного Казахстана. Создатели уверены, что, посмотрев его, многие южане откроют для себя малую родину заново, отправятся в путешествия. Вызовет интерес культурное наследие юга и у жителей других регионов страны, а также иностранных туристов.

Для съемок сериала «Тайны древнего жетыгена» из бюджета области выделено 70 млн тенге. Увидеть картину можно будет уже к концу года. Тогда же местные кинематографисты завершат и работу над тремя историческими мультфильмами: «Кажымукан», «Оборона Отырара» и «Священный Казыгурт».